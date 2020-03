Coronavirus: Moia stellt Betrieb ab April ein

Der zum VW-Konzern gehörende Ridepooling-Dienst Moia wird seinen Betrieb in Hamburg und Hannover ab dem 1. April vorübergehend einstellen. Bis dahin soll der Dienst in vermindertem Umfang weiterlaufen.

Aktuell hat der Dienst in Hamburg die Zahl der buchbaren Plätze reduziert, um den Abstand zwischen den Passagieren zu vergrößern. In Hannover wurde zudem zum Schutz der Fahrer und Fahrerinnen der Beifahrersitz für Kunden gesperrt.

Die Entscheidung, den Dienst ab April zu pausieren, sei „schweren Herzens“ gefallen, schreibt Moia in einem Blogeintrag. „In dieser Situation gilt es, unser Unternehmen zu schützen und die Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu sichern“, heißt es dort. „Gleichzeitig dient die Maßnahme dem Schutz unserer Fahrer, die sich bei ausbleibender Nachfrage länger und häufiger als üblich auf den Betriebshöfen aufhalten würden.“ Die Nachfrage nach Fahrten habe sich mit den Einschränkungen im sozialen Leben „drastisch reduziert“.

Die Dauer der Betriebspause nennt Moia in der Mitteilung nicht. Stattdessen heißt es: „Wir werden die Notwendigkeit dieser Maßnahme regelmäßig überprüfen und kurzfristig reagieren, wenn das öffentliche Leben in Deutschland wieder Fahrt aufnimmt und die Mobilitätsbedürfnisse in den Städten wieder steigen.“

Auch andere Mobilitätsdienste haben ihr Angebot wegen der Covid-19-Pandemie eingeschränkt oder gestoppt. Eine Übersicht hierzu finden Sie bei unserem Ableger intellicar.

moia.io