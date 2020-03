Neuer inoffizieller Weltrekord für E-Motorräder

1.723 Kilometer in weniger als 24 Stunden. Damit hat Michel von Tell nach eigenen Angaben einen neuen Weltrekord für Elektromotorräder aufgestellt. Auf einer Harley-Davidson Livewire überbot er die bisherige Bestmarke deutlich.

Von Zürich aus ist der Schweizer Unternehmer von Tell am 11. März in Richtung Stuttgart gestartet (168 km). In der Folge pendelte er mehrmals 220 Kilometer über die A81 von Stuttgart nach Singen und zurück. Für die letzte Etappe ging es am 12. März von Singen aus über die Schweiz und Österreich nach Liechtenstein, wo die Fahrt nach 23 Stunden und 48 Minuten – und eben den genannten 1.723 Kilometern – endete.

Zwischen den einzelnen 220-km-Etappen, die laut dem Protokoll jeweils zwischen 112 und 116 Minuten dauerten, wurde jeweils für eine knappe Stunde nachgeladen – zudem wurde auf halber Strecke für rund fünf Minuten zwischengeladen. Macht in der Summe 6:55 Stunden Lade- und 16:53 Stunden Fahrzeit.

Als Fahrzeug diente eine nach von Tells Angaben serienmäßige Harley-Davidson Livewire. Allerdings wurde die Rekordfahrt nicht von einem offiziellen Notar oder einer Prüforganisation begleitet, womit die 1.723 Kilometer wohl nicht ins Guiness Buch der Rekorde aufgenommen werden dürfte. Von Tell lieferte stattdessen sechs Unterschriften von Menschen, die damit bezeugen, seinen Weltrekordversuch begleitet und beaufsichtigt zu haben.

Die bisherige Bestmarke wurde von einem Team rund um das Fachmagazin „Motorrad“ aufgestellt. Damals wurden auf einer Zero Model S in 24 Stunden 1.317 Kilometer zurückgelegt – jedoch auf einer abgesperrten Rennstrecke (dem Lausitzring) und mit sieben Fahrern, aber eben unter Aufsicht der Dekra.

Ob „offiziell“ oder nicht: Eine enorme Leistung ist die Fahrt von Tells allemal.

Quelle: Info per E-Mail