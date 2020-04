Kostengünstige Ladeinfrastruktur nach WEG-Reform?

Mit der WEG-Reform bekommen Halter von E-Fahrzeugen einen Anspruch auf eine private Lademöglichkeit in Tiefgaragen oder auf Parkplätzen. Doch wie kann schnell und günstig entsprechende Ladeinfrastruktur in Quartieren und Mehrfamilienhäusern entstehen? Das will die folgende Umfrage herausfinden.

Bisher war der Weg zum Stromanschluss in der Tiefgarage oft ein steiniger. Wer Eigentum oder eine Mietwohnung im Mehrfamilienhaus bewohnte, kam an einem einstimmigen Beschluss der Eigentümerversammlung oder dem Wohlwollen des Vermieters nicht vorbei. Ein Veto nur einer Partei konnte derartige Projekte schnell wie Seifenblasen zerplatzen lassen. Nun will die Bundesregierung endlich Abhilfe schaffen. Die Reform des Wohneigentumsgesetzes sieht künftig einen Anspruch auf private Lademöglichkeiten vor – und könnte bereits zum September in Kraft treten.

Doch welche Art von Ladeinfrastruktur eignet sich für solche Stellflächen? Muss es die Premium-Wallbox sein order reicht eine ordentlich abgesicherte und hochwertige Steckdose? Muss gar ein Lastmanagement für Tiefgaragen her, falls künftig mehr und mehr Nachbarn den Wechsel zum Elektroauto wagen? Das möchte die Begleitforschung des Technologieprogramms IKT für Elektromobilität herausfinden und funktioniert unsere bekannte These des Monats im April deshalb zur Umfrage um:

„Welche technischen Lösungen eignen sich nach der WEG-Reform am besten, um schnell kostengünstige Ladeinfrastruktur zu schaffen?“

Das Ziel dieser Umfrage ist es, Ideen für die technische Umsetzung in der Breite zu sammeln und diese anschließend auszuwerten und für weitere Handelungsempfehlungen in Richtung Politik zu nutzen. Die Online-Umfrage bleibt bis zum 30. April 2020 geöffnet. Das Format bietet electrive.net im Rahmen der Begleitforschung des Technologieprogramms „IKT für Elektromobilität“ an. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Ihre konkreten Ideen!