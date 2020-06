Elektromobilität testen! Mit dem e-Auto Halbjahres-Abo!

Alle reden vom Elektroauto, aber wie alltagstauglich ist es wirklich? Dieser Frage können EV-Interessierte jetzt selbst nachgehen – mit dem neuen Halbjahres-Abo für den Nissan Leaf. Denn der Leaf kann nun 6 Monate getestet werden. ADAC-Mitglieder zahlen dafür nur 299 Euro im Monat. Wer kein ADAC-Mitglied ist, der zahlt 350 Euro monatlich.

Das Beste daran: In der monatlichen Rate sind alle Kosten wie Versicherung, Wartung, Steuern etc. inklusive. Nur der Strom für das Aufladen muss selbst gezahlt werden. Nach einem halben Jahr endet das Abo automatisch – das Fahrzeug geht wieder zurück. Bei Interesse erstellt ein Nissan-Händler ein Leasingangebot für den Leaf.

Was erwartet den Nutzer in den 6 Monaten mit dem Nissan Leaf? Stolze 270 Kilometer Reichweite¹ pro Akkuladung, die völlig ausreichend für den täglichen Einsatz sind, zügige Ladezeiten und ein emissionsfreies Fahrerlebnis, das dank vieler innovativer Nissan-Technologien richtig Spaß macht. Der Leaf ist ausgestattet mit allen gängigen Sicherheitsassistenten. Außergewöhnlich ist auch sein e-Pedal mit dem man extrem komfortabel unterwegs sein kann. Teilautonomes Fahren und der vollautomatische Einparkassistent bringen den Leaf im Stadtverkehr problemlos in engste Parklücken.

Ob man die Stadt liebt, Berufspendler ist oder einfach nur neugierig auf 100-prozentige Elektromobilität im Alltag – der Leaf ist ein idealer Begleiter. Wir meinen, einfach mal ausprobieren und sich begeistern lassen.







Was macht den Reiz des Leaf aus? Neben dem schon heute alltagstauglichen Zukunftsantrieb ist der Elektropionier die Ikone der Nissan Intelligent Mobility. Mit dieser Vision definieren die Japaner, wie Autos künftig angetrieben, gefahren und in die Gesellschaft integriert werden. Im Nissan Leaf zeigt sich dies in vielen innovativen Technologien, die das emissionsfreie Fahren noch entspannter, sicherer und aufregender machen.

Über das e-Pedal² lässt sich der Nissan Leaf beispielsweise mit nur einem Pedal beschleunigen, abbremsen und zum Stillstand bringen – bequemer geht es nicht. Auch der ProPilot³ zum teilautonomen Fahren und der Einparkassistent ProPilot Park nehmen Stress aus dem Alltag und tragen so zur angenehmen, sicheren Fahrt bei. Ein modernes Konnektivitätssystem bildet den Draht zur Außenwelt.

Doch weder Nissan noch der Leaf ruhen sich auf ihrer Vorreiterrolle aus. Der vollelektrische Pionier ist seit diesem Sommer in gleich zwei Varianten erhältlich: Während das Leaf⁴-Einstiegsmodell serienmäßig mit 40-kWh-Akku und einem 110 kW/150 PS starken Elektromotor vorfährt, kombiniert einen Verbrauch nach WLTP¹ von 20,6 kWh auf 100 Kilometer aufweist, profitiert die Variante Leaf e+⁵ von einem kräftigen Leistungs- und Reichweitenplus: Ein 160 kW/217 PS starkes E-Aggregat trifft auf eine nunmehr 62 kWh große Batterie, mit der bis zu 385 Kilometer pro Akkuladung möglich sind. Der kombinierte Verbrauch nach WLTP¹ liegt bei 18,5 kWh auf 100 Kilometer. Fünf Ausstattungslinien geben Raum für individuelle Bedürfnisse.

Die Zukunft ist elektrisch

Nissan verfügt seit fast zehn Jahren über umfangreiches Know-how in der Elektromobilität. Die stetig wachsenden Zulassungszahlen, aber auch kontinuierliche Verbesserungen zeugen von der Expertise und Vorreiterrolle in diesem Bereich. So lief und läuft es. Heute und in Zukunft.

Mehr zum unter: www.nissan.de/fahrzeuge/neuwagen/leaf/nissan-leaf-mieten

