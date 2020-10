Zoe Riviera: Renault bringt limitiertes Sondermodell heraus

Der Renault Zoe hat in Deutschland die Marke von 40.000 Verkäufen überschritten und mit 3.600 Zulassungen allein im September einen neuen Monats-Bestwert aufgestellt. Gleichzeitig ist das Elektroauto ab sofort als limitiertes Sondermodell Riviera erhältlich – für 37.812,10 Euro inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer.

Zunächst zur Sonderedition: Der Zoe Riviera fährt mit maritimem Flair vor und ist mit einem Elektromotor des Typs R135 mit 100 kW Leistung und einem maximalen Drehmoment von 245 Nm ausgestattet. Merkmale der neuen limitierten Variante sind unter anderem die Lackierung in Nachtblau, 16-Zoll-Leichtmetallräder sowie nautisch inspirierte Zierelemente, Sitze mit Lederbezügen und Dekorelemente in Holzoptik. Das Modell verfügt gemäß der Ausstattungslinie INTENS über Tools wie Klimaautomatik, Rückfahrkamera und Navigationssystem. Hinzu kommen der Notbrems- und der Easy-Park-Assistent sowie ein 9,3 Zoll großes Display für das Online-Multimediasystem Easy Link. Ebenfalls an Bord: das Winter-Paket mit Sitzheizung sowie beheizbarem Lenkrad aus Leder.

Bestellbar ist der Zoe Riviera ab sofort. Im oben genannten Preis ist die Batterie enthalten. Bekanntlich bietet Renault den klassischen Zoe auch mit einer Miet-Option für die Batterie an. Diese startet je nach Fahrleistung bei 74 Euro im Monat. Die Basispreise der jeweiligen Ausstattungen mit Batterie liegen regulär zwischen 29.990 Euro (Zoe LIFE Z.E. 40) und 35.990 Euro (Zoe INTENS Z.E. 50).

In Deutschland hat Renault unterdessen beim Zoe die Marke von 40.000 Verkäufen überschritten. Auf den Markt kam der Kompakt-Stromer hierzulande 2013. Seitdem hat das Modell ein um andere Mal den Titel des meistverkauften Elektroautos auf dem deutschen Markt gesichert. Die Beliebtheit des Zoe – Ende 2019 bekanntlich neu aufgelegt – ist ungebrochen: Dieses Jahr haben sich die Verkäufe gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum Januar bis September auf 15.731 Einheiten (2019: 7.872) verdoppelt. Allein im September registrierte Renault 3.600 Neuzulassungen.

renault-presse.de