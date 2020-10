Tesla eröffnet Service-Standort in Hamburg-Wandsbek

Nach Eröffnungen in Hannover und Köln hat Tesla nun in Hamburg-Wandsbek einen neuen Service-Standort eröffnet, der mit 6.500 Quadratmetern auf zwei Etagen der größte seiner Art in Deutschland ist. Unterdessen ist bekannt geworden, dass Tesla offenbar seine PR-Abteilungen fast überall aufgelöst hat.

Zunächst nach Deutschland: Das neue Zentrum in Hamburg-Wandsbek löst das bisherige Tesla-Servicecenter im Hamburger Valvo Park an der Essener Straße ab. Interessenten und Kunden können sich im Showroom über die Modelle 3, S und X informieren, Probefahrten absolvieren oder ihre Fahrzeuge bspw. für Reifenwechsel im Service aufgeben.

Somit gibt es. wie in den anderen, seit Ende 2019 eingeweihten Zentren in Hannover und Köln, auch in Wandsbek unter einem Dach Reparatur-, Verkaufs- und Auslieferungsservices. Zudem werden am neuen Service-Standort sämtliche Tesla-Modelle für Kunden im Hamburger Großraum ausgeliefert.

Während in Hannover die Eröffnung des Standorts im Süden der Stadt das Aus für den kleinen Showroom in Hauptbahnhof-Nähe bedeutete, werden die kleinen Stores in den Innenstädten Kölns und Hamburgs weiterbetrieben.

Derweil wurde bekannt, dass Tesla seine Presse- und PR-Abteilung aufgelöst hat – in den USA komplett, nur in Europa und Asien soll es noch einige PR-Mitarbeiter geben. Der letzte Kopf der US-Abteilung war Keely Sulprizio, die Tesla nach Angaben des Portals Electrek bereits Ende 2019 verlassen haben soll. Ihre Position wurde nicht nachbesetzt und anschließend seien sukzessive etliche PR-Mitarbeiter gegangen oder mit anderen Aufgaben betraut worden, heißt es in dem Bericht, der sich zudem auf Aussagen auf hoher Management-Ebene stützt. Folglich habe Tesla „seit Monaten auf keine Presseanfrage mehr geantwortet“.

Stefan Keuchel, ehemaliger Tesla-Pressesprecher für die DACH-Region, kommentierte die Auflösung der Abteilung via Twitter folgendermaßen: „Mich als ehemaligen Pressesprecher DACH von Tesla überrascht es nicht wirklich, aber es ist schon ein ungewöhnlicher Schritt für ein Unternehmen, das so viel Wert auf PR legt!“

