Nissan bringt Sondermodell des Leaf zum Jubiläum

Nissan hat zum 10-jährigen Jubiläum seines Elektro-Modells Leaf eine Sonderedition auf den Markt gebracht. Der Nissan Leaf10 zeichnet sich durch seine Optik und einige Technik-Gimmicks aus, an Antrieb und Batterie ändert sich aber nichts.

Der Leaf10 zeichnet sich durch eine neue Karosseriefarbe und ein spezielles Muster aus, das die Außenspiegel, die Dachlinie und den Kofferraumdeckel schmückt. Hinzu kommen Aufwertungen des im Dezember vorgestellten neuen Modelljahrgangs wie ein WLAN-Hotspot.

Am Antrieb ändert sich bei dem Sondermodell nichts: Das Fahrzeug gibt es mit den beiden Batterie-Optionen (40 und 62 kWh für 270 bzw. 385 Kilometer Reichweite nach WLTP). Der Leaf10 verfügt über den 6,6 kW starken AC-Onboard-Lader (das Basismodell Leaf ZE MY20 wird mit einem 3,6-kW-Lader ausgeliefert), das Gleichstromladen erfolgt wie gehabt per CHAdeMO-Anschluss. Der E-Motor in der 40-kWh-Version leistet 110 kW, mit der großen Batterie sind es 160 kW.

Der Leaf10 soll ab Februar bei europäischen Händlern erhältlich sein. In Großbritannien ist das Sondermodell ab sofort zu Preisen ab 28.820 Pfund (inkl. Subvention) bestellbar. Da die Einführung des Sondermodells in den europäischen Märkten im Wochenversatz erfolgt, ist der Leaf10 in Deutschland noch nicht bestellbar – sobald dies erfolgt, reichen wir den Preis an dieser Stelle nach.

