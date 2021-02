5.000 E-Tretroller von Tier erhalten Northvolt-Batterie

Der Mikromobilitätsanbieter Tier und der Batteriehersteller Northvolt sind eine Partnerschaft eingegangen. Erklärtes Ziel ist es, die Nachhaltigkeit von E-Tretroller-Batterien sowie deren Rohstoffbedarf zu verbessern.

In einem ersten Pilotprojekt werden bis zum Ende dieses Jahres 5.000 Tier-Scooter mit Batterien von Northvolt ausgerüstet, wie Tier mitteilt. Die Batterien sollen offenbar in den E-Tretrollern der neuen Generation eingesetzt werden, bei denen die Batterie ausgetauscht werden kann.

Zu den verwendeten Akkus selbst macht Tier in der Mitteilung keine Angaben. Dort heißt es nur, dass der Abbau von Rohstoffen für Batterien und deren Herstellung den größten Teil der Treibhausgase ausmachen, für die ein E-Tretroller während seiner gesamten Lebensdauer verantwortlich sei.

„Eine Partnerschaft mit einem so innovativen und wegweisenden Unternehmen wie Northvolt ist daher umso wichtiger, um zu zeigen, dass es möglich ist, Batterien zu verwenden, die auf eine umwelt- und sozialverträgliche Art und Weise hergestellt werden. Das ist die Zukunft“, sagt Lawrence Leuschner, Mitgründer und CEO von Tier. Man sei sich bewusst, dass man trotz der Bemühungen in Sachen Innovation und Nachhaltigkeit noch einen langen Weg vor sich habe.

„Unser Ziel ist es, die umweltfreundlichste Batterie der Welt für Elektromobilität bereitzustellen“, sagt Northvolt-CEO Peter Carlsson laut der Mitteilung. „Mit Tier haben wir einen gleichgesinnten Partner gefunden, der viele unserer Werte auf diesem Weg teilt.“

Im November 2020 gab Tier an, ein flächendeckendes Ladenetzwerk aufbauen zu wollen. In der aktuellen Mitteilung heißt es zudem, dass das Unternehmen in diesem Jahr 4.500 Akku-Tausch-Stationen in ganz Europa aufbauen will.

Quelle: Info per E-Mail, verdict.co.uk, northvolt.com