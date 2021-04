Xpeng will weiteres Werk in Wuhan bauen

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng hat den Bau eines weiteren Werks angekündigt. Es soll in Wuhan entstehen und über eine Jahreskapazität von 100.000 Autos verfügen. Ein Zeitplan für den Bau- oder gar Produktionsbeginn wird noch nicht genannt.

Die geplante Fläche umfasst über 733.000 Quadratmeter und beinhaltet auch Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen. Es wäre die dritte Produktionsstätte von Xpeng in China nach dem bestehenden Werk in Zhaoqing und dem neuen Werk in Guangzhou, dessen Bau Xpeng im September 2020 gestartet hatte.

Das Werk Guangzhou soll Ende 2022 in Betrieb gehen. Sollten die Fabriken ähnlich groß sein und in vergleichbarem Tempo gebaut werden, könnten im Laufe des Jahres 2023, womöglich im zweiten Halbjahr, die ersten Xpeng in Wuhan gebaut werden. Für das Werk Guangzhou hatte Xpeng seinerzeit keine Produktionskapazität genannt, Wuhan soll aber wie die bestehende Fabrik Zhaoqing 100.000 Fahrzeuge pro Jahr bauen können.

CEO He Xiaopeng begründete die Entscheidung für Wuhan damit, dass die Stadt in einer strategisch günstigen Lage sei und „als Drehscheibe für die Herstellung und den Vertrieb von Autos“ das Supply-Chain-Management-, Vertriebs- und Vertriebsnetzwerk des Unternehmens „in Zukunft weiter verbessern“ werde.

In Wuhan befindet sich der Hauptsitz des staatlichen Autobauers Dongfeng. Zudem ist die 11-Millionen-Einwohner-Stadt – die bevölkerungsreichste Stadt in Zentralchina – an das Hochgeschwindigkeits-Zugnetz angebunden und verfügt über mehrere Autobahn-Anbindungen und gilt auch als Verkehrsknotenpunkt für die Binnenschifffahrt.

Anfang dieses Jahres erklärte Xpeng-Präsident Brian Gu, dass künftig auch eine Produktion von Elektroautos in Europa denkbar sei. Eine Entscheidung darüber soll wohl noch im ersten Halbjahr 2021 fallen.

