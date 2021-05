Swarco integriert Batterie-gestützte HPC von ADS-TEC

Swarco Traffic Systems hat sein Portfolio an Ladelösungen für Firmen-, Mitarbeiter- und Kundenfahrzeuge um Batterie-gestützte HPC-Ladegeräte von ADS-TEC Energy erweitert. Dazu haben beide Unternehmen nun eine Kooperation vereinbart.

Swarco ist ein österreichisches Unternehmen mit Fokus auf Verkehrstechnologien. Seit einigen Jahren baut die Firma verstärkt ihren Geschäftsbereich für Komplett-Ladelösungen für Fuhrparkbetreiber aus. Dabei bietet Swarco von der Lieferung, der Montage und dem Betrieb der Ladeinfrastruktur bis hin zur Abrechnung von internen und externen Ladevorgängen alle aus einer Hand.

Durch die Erweiterung des Portfolios um die Batterie-gestützte Ladelösung namens HPC-Booster von ADS-TEC wird nun auch „das Ultra-Schnellladen mit bis zu 320 kW an Standorten mit leistungsbegrenztem Stromnetz möglich“, teilen die Österreicher mit. Das Prinzip von Ladesäulen mit Pufferspeicher ist bekannt: Die dezentralen Batterien geben hohe Ladeleistungen ab, wenn das Fahrzeug sie braucht, und laden sich anschließend langsam aus dem Netz wieder auf – wie beim WC-Spülkasten. So soll vielerorts der teure Ausbau des Netzes vermieden werden.

Laut Swarco ist an der ADS-TEC-Lösung das minutenschnelle Laden an ein oder zwei Ladepunkten möglich, die getrennt vom kompakten Batteriesystem aufgestellt werden. „So entsteht ein Ladesystem mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten, mit dem jeder Kunde sich eine passende Ladeinfrastruktur errichten kann, egal an welchem Ort“. Das Unternehmen garantiert dazu einen Rundum-Service mit 24/7-Verfügbarkeit der hohen Ladeleistungen, inklusive Call-Center-Unterstützung bei Endkunden- oder Mitarbeiterfragen. Dafür stehen laut Swarco „ein Netzwerk geprüfter Sensorik– und Ladesäulenlieferanten sowie allein in Deutschland 250 hochqualifizierte Servicetechniker zur Verfügung“.

„Die HPC-Booster von ADS-TEC erweitern unser E-Mobility-Portfolio in idealer Weise. Nun können wir unser Komplettangebot auch Unternehmen mit leistungsbegrenztem Stromnetz anbieten“, sagt Marcus Anders, Geschäftsführer der Swarco Traffic Systems GmbH.

– ANZEIGE –

Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC und Präsident des Bundesverbandes für Energiespeichersysteme (BVES), betont, dass „unsere Systeme mit rund 900 Ultra-Schnellladepunkten schon an vielen Orten im Verteilnetz zuverlässig hohe Ladeleistungen liefern, zum Beispiel auch mitten in großen Städten“. Swarco habe viel Erfahrung im Aufbau und Management komplexer Infrastrukturen in der Fläche. „Es ist ein wichtiger Schritt und eine Bestätigung unserer Plattformangebote, dass Swarco auf die kompakte, leistungsstarke und geräuscharme ADS-TEC-Technologie setzt, um die Ladelücken auch an leistungsbegrenzten Standorten zu schließen.“

Auf Basis von Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC seit Jahren Batteriespeicherlösungen inklusive deren Energiemanagementsysteme bis in den Multi–Megawatt-Bereich. Auf dem Feld der speicherbasierten Schnellladesysteme gehört das Unternehmen zu den größten deutschen Anbietern. Gegenüber electrive.net-Chefredakteur Peter Schwierz erklärte Speidel bereits vor geraumer Zeit, dass sein Unternehmen DC-Ladestationen mit integriertem Pufferspeicher in den Fokus nehme:

Die ADS-TEC Energy GmbH gehört zur ADS-TEC-Gruppe und kann seit Oktober 2018 auf eine Beteiligung von Bosch bauen. Das mittelständische Familienunternehmen hat seinen Hauptsitz in Nürtingen bei Stuttgart und zwei Produktionsstandorte nahe Dresden. Bei der Fertigung stammen alle Komponenten bis auf die Zellen aus dem eigenen Haus, betont das Unternehmen.

Quelle: Infos per E-Mail