Drive Electro liefert 200 weitere E-Bus-Batterien nach Moskau

Das russische Unternehmen Drive Electro wird in diesem Jahren Lithium-Titanat-Batterien für weitere 200 Elektrobusse nach Moskau liefern. Es ist nicht der erste Auftrag aus der russischen Hauptstadt für das Unternehmen.

400 E-Busse der russischen Hauptstadt fahren wie berichtet bereits mit Batterien von Drive Electro. In Moskau sind bereits 600 E-Busse unterwegs, bis Jahresende sollen 400 weitere hinzukommen – die Hälfte davon wird also Batterien von Drive Electro erhalten.

Die Lithium-Titanat-Batterien sollen eine Reichweite von 350 bis 400 Kilometern ermöglichen. Zudem soll die Technologie laut Hersteller in der Lage sein, auch bei „Rekordtief- oder -hochtemperaturen“ zu fahren, womit sie für das wechselhafte Klima Moskaus ideal sei.

Neben der Fertigung und Lieferung von Komponenten verantwortet Drive Electro seit der Inbetriebnahme des ersten Modells im Jahr 2019 die komplette Wartung an Antriebstechnik und Batterien der Busse.

Drive Electro hatte erst in diesem Jahr eine Erweiterung seines Werks in Moskau abgeschlossen. In dem Werk sollen künftig zwischen 700 und 1.000 Batteriepacks für E-Busse gebaut werden können. Die E-Busse selbst werden aber von anderen Unternehmen gebaut, für Moskau etwa von GAZ oder Kamaz.

Aber auch Drive Electro ist inzwischen unter die Fahrzeugbauer gegangen: Das Unternehmen hat gemeinsam mit einem russischen Lebensmitteleinzelhändler einen E-Lkw namens Moskva entwickelt. Der elektrische Verteil-Lkw mit neun Tonnen und 200 Kilometern Reichweite wird ebenfalls in dem Moskauer Werk gebaut, die Kapazität liegt bei potenziell 1.000 Fahrzeugen pro Jahr.

