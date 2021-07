Govecs führt Elektro-Tretroller Elmoto Kick ein

Der Elektroscooter-Hersteller Govecs bringt nun auch einen E-Tretroller auf den Markt. Der erstmals 2019 angekündigte Elmoto Kick ist ein 19 Kilogramm schweres, klappbares Exemplar mit auswechselbaren Akkus. Zum Launch bietet Govecs den E-Tretroller zu Sonderpreisen an.

Als größte Besonderheit des Elmoto Kick bezeichnet Govecs dessen Batteriesystem: An Bord hat der E-Tretroller zwei Akkus von Einhell („Power X-Change“), die laut den Münchnern auch in über 170 weitere Geräte des deutschen Werkzeugherstellers passen. Die Akkus werden nicht standardmäßig mitgeliefert, da „die Möglichkeit besteht, dass Kund*innen die Batterien bereits besitzen“. So ergibt sich im Onlineshop des Unternehmens ein regulärer Preis von 790 Euro ohne Akkus oder 977 Euro mit zwei Akkus und dem passenden Ladegerät namens Twincharger. Zur Einführung gewährt Govecs vorübergehend niedrigere Preise – und zwar 649 Euro bzw. 799 Euro.

Der Elmoto Kick – der schon 2019 angekündigt wurde – ist in den Farben Rot, Schwarz und Blau erhältlich. Gestartet wird er per Knopfdruck auf einer mitgelieferten Fernbedienung. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 km/h und die Reichweite 20 Kilometer, wobei der Hersteller betont, dass sich volle Exemplare der zwei Kilogramm schweren Akkus auch mitführen und die Reichweiten dadurch steigern lassen. Als weitere Merkmale des E-Tretrollers nennt Govecs eine extra hohe Lenkstange, luftgefüllte Reifen, Hybrid-Scheibenbremsen und LED-Lichter. Außerdem lässt sich über die Fernbedienung eine Alarmanlage aktivieren: Wird der Roller bewegt, ertönt ein akustisches Signal, zudem blockieren die Reifen.

Anspruch von Govecs ist ein möglichst geringer CO2-Fußabdruck. So soll das Akku-Wechselsystem die Anzahl der Akkus im Umlauf reduzieren. Auch werde man gemeinsam mit ClimatePartner alle CO2-Emissionen ausgeglichen, die während der Produktion und Logistik entstehen, teilen die Münchner mit.

Govecs’ Produktportfolio umfasst zurzeit die E-Roller Elmoto Loop, Govecs Flex, die E-Schwalbe sowie den für Sharing-Dienste optimierten Govecs Flex 2.0 und den für die Lieferbranche konzipierten Govecs Pro Cargo. Wichtig sind den Münchnern nach eigenen Angaben hochwertige „Made in Europe“-Produkte. Als Zielgruppe hat der Hersteller sowohl Sharing-Anbieter als auch Unternehmen und Privatkunden.

Neben der Herstellung von E-Rollern mischt Govecs zunehmend auch im Markt der E-Roller-Anbieter selbst mit. So bietet das Unternehmen seit vergangenem Jahr unter der Marke Zoom Sharing deutschlandweit elektrische Sharing-Flotten ab 20 Fahrzeugen als Franchisekonzept an. Umgesetzt wird dieses Konzept etwa in Leipzig. Außerdem hat Govecs Anfang Mai 2020 in Stuttgart erstmals selbst einen Elektroroller-Sharing-Dienst mit rund 200 E-Schwalben gestartet. Die baden-württembergische Landeshauptstadt diene als Live-Showcase und zeige, wie Sharing effizient funktionieren kann, hieß es seinerzeit zum Einstieg in den Markt für Mobilitätsdienstleistungen.

