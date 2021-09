Foxconn formt Allianz mit Materialzulieferern für LFP-Akkus

Der für Apple tätige taiwanesische Auftragsfertiger Foxconn kooperiert mit den Unternehmen Giga Solar Materials, Long Time Technology und China Steel Chemical, um Anodenmaterialien für Lithium-Eisenphosphat-Batterien zu entwickeln. Erstmals zum Einsatz kommen sollen die neuen Batterien ab 2023 in Elektrobussen.

Die geplante Zusammenarbeit zwischen den genannten Akteuren basiert auf einer kürzlich unterzeichneten Absichtserklärung. Demnach wird als Ziel der Kooperation ausgegeben, „die Entwicklung von Anodenmaterialien für die nächste Generation von EV-Batterien made in Taiwan zu beschleunigen“. Die Schlüsselmaterialien für die LFP-Batterien sollen die neuen Foxconn-Partner beitragen: China Steel Chemical das sogenannte MCMB-Material („Mesokohlenstoff-Mikroperlen“), Giga Solar das Siliziumoxid und Long Time Technology den künstlichen Graphit.

Die im Rahmen der Kooperationsvereinbarung hergestellten Batterien sollen anschließend in Elektrobussen von Foxconn-Tochter Foxtron zum Einsatz kommen. Bislang machte Foxconn vor allem mit dem Bau von Elektroautos auf sich aufmerksam. Laut taiwanesischen Medienberichten soll der erste Elektrobus des Unternehmens im zweiten Quartal 2022 ausgeliefert werden. Dann offenbar noch mit einer Batterie aus anderer Herstellung an Bord.

Foxconn-Konzernmutter Hon Hai hält bereits Beteiligungen an Long Time Technology und Giga Solar Materials. In letzteres Unternehmen investierten die Taiwanesen einem Bericht von Reuters zufolge umgerechnet rund 36 Millionen US-Dollar. Giga Solar Materials ist bisher wie der Name des Unternehmens nahelegt vor allem in der Herstellung von Materialien für Solarzellen Zuhause. Seinen Sitz hat die Firma wie Foxconn in Taiwan.

Foxconn hat Elektrofahrzeuge als wichtiges neues Geschäftsfeld identifiziert und im Herbst 2020 eine E-Auto-Plattform vorgestellt. Anschließend folgten eine Reihe von Kooperationen, unter anderem mit Geely, Fisker, Nidec und Thailands staatlichem Energiekonzern PTT. Mit diesem hat Foxconn jüngst auch die Gründung eines Joint Ventures zur Fertigung von E-Fahrzeugen in Thailand verständigt. Seit Anfang Juni entwickeln die beiden Partner bereits eine gemeinsame Elektroauto-Plattform, die Hardware und Softwaredienste umfasst. Technische Details gibt es bisher keine.

taipeitimes.com, taiwannews.com.tw