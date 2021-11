Aiways expandiert nach Spanien und Portugal

Der chinesische Hersteller Aiways will seine elektrischen SUV künftig auch in Spanien und Portugal verkaufen und schließt sich hierfür mit Astara zusammen. Spanische und portugiesische Käufer werden den Batterie-elektrische Aiways U5 ab dem ersten Quartal 2022 online oder beim Händler bestellen können.

Derzeit verkauft Aiways den U5 in sechs europäischen Ländern, konkret in Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien und den Niederlanden. Vor einigen Tagen hatte Aiways bereits eine Kooperation mit Alcomotive als exklusivem Vertriebspartner für die Schweiz geschlossen. Dort soll wie in Spanien und Portugal der Verkauf 2022 starten – womit Aiways in neun europäischen Märkten aktiv wäre.

„Langsam aber sicher bauen wir eine bedeutende Präsenz in Europa auf und arbeiten zudem mit zukunftsorientierten Partnern in jedem unserer Märkte zusammen“, sagt Alex Klose, Executive Vice President of Overseas Operations bei Aiways. „Wir sind gut aufgestellt um unserem wachsenden Kundenstamm erschwingliche aber qualitativ hochwertige Ökomobilität bieten zu können.“

Astara – früher als Bergé Group aktiv – ist ein globales Unternehmen mit Präsenz in 14 Ländern. Das Unternehmen bietet ein breit gefächertes Portfolio von Mobilitätsprodukten und -lösungen an, zum Kauf und Abonnement, mit B2B, B2C und neuen digitalen Kanälen mit klarem Fokus auf Wachstum.

„In Spanien und Portugal hat der Verkauf von qualitativ hochwertigen und innovativen SUV enormes Potenzial – und der Aiways U5 SUV ist die perfekte Wahl“, sagt Astara-CEO Jorge Navea. „Wir sind der Überzeugung, dass nun der perfekte Moment gekommen ist, um potentielle Kaufinteressenten mit den elektrischen Fahrzeugen von Aiways vertraut zu machen.“

Nach dem Start des U6 im kommenden Jahr soll jedes Jahr ein neues Elektro-Modell in Europa auf den Markt kommen. Wie es nach dem U6 weitergeht, hat Aiways aber noch nicht angekündigt.

