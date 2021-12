Valmet: Modulare Batterie-Plattform für Nutzfahrzeuge

Valmet Automotive hat eine modulare Batterie-Plattform zur Elektrifizierung von Off-Highway- und Nutzfahrzeugen vorgestellt. Das Modular Power Pack soll sich für sämtliche Fahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft, des Bauwesens und des Bergbaus eigenen. Ebenso für das Lkw- und Bussegment sowie industrielle Anwendungen.

Die Batterie-Plattform des finnischen Zulieferers basiert auf einem Cell-to-Pack-Konzept mit LTO-Zellen (Lithium-Titanat-Oxid). Es verfügt also über keine Module, die Zellen sind direkt in das Batteriepaket integriert. Die Lösung soll gegenüber rauen und kalten Bedingungen robust sein und vor allem bei Anwendungen punkten, die eine hohe Spitzenleistung, schnelles Aufladen und eine hohe Anzahl an Ladezyklen erfordern. Der Start der Serienproduktion ist für das dritte Quartal 2022 vorgesehen.

„Das Power Pack ist Ergebnis von mehr als zwei Jahren intensiver Produktentwicklung, Tests und Validierungen nach allen relevanten Industriestandards und unter Beteiligung einiger bekannter OEMs der Zielbranche“, teilt Valmet mit. Es soll ab kommendem Jahr in zwei Versionen erhältlich sein: Eine Version unterstützt 48-Volt-Anwendungen und integriert die Battery Management Unit (BMU). Die andere Version eignet sich für Hochvolt-Anwendungen und arbeitet mit einer externen Power Distribution Unit (PDU), die wiederum die Battery Management Unit enthält. Das Gehäuse – und ergo der benötigte Bauraum – für die zwei Varianten ist identisch. Valmet betont, dass es sich um eine Plug&Play-Lösung handele, die sich flexibel an verschiedenen Stellen von Fahrzeugen oder Maschinen integrieren lässt.

„Wir haben das Modular Power Pack als Benchmark-Lösung der Branche entwickelt und werden es unter unserem eigenen Namen auf den Markt bringen, sagt Jyrki Nurmi, Senior Vice President EV Systems, Valmet Automotive. Interesse vonseiten potenzieller Kunden sei bereits signalisiert worden.

Valmets Batteriesystemgeschäft wächst nach eigenen Angaben schnell. In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen insgesamt fünf Verträge (unter anderem von Volvo Cars) zur Herstellung von Batterien publik gemacht. Gefertigt werden die Akkus in den finnischen Werken von Valmet. Dazu schafft der Hersteller aktuell erweiterte bzw. neue Produktionskapazitäten in Salo und in Uusikaupunki. Auch in Deutschland errichtet das Unternehmen derzeit eine Batterie-Montage, in Kirchardt nahe des Audi-Werks Neckarsulm.

pressebox.de