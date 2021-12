Marelli Electric Powertrain Strasbourg erhält ersten E-Achsen-Auftrag

Marelli Electric Powertrain Strasbourg, ein im Mai gegründetes Joint Venture des Automobilzulieferers Marelli mit dem Getriebehersteller Punch, hat von einem nicht namentlich genannten OEM seinen ersten Serienauftrag für Elektro-Achsen erhalten.

Das beauftragte Antriebssystem wird vom Gemeinschaftsunternehmen in Straßburg entwickelt, getestet und hergestellt. Der Produktionsstart für 2024 geplant. Nähere Angaben zum Kunden, Leistungsdaten der bestellten E-Achse oder dem Umfang des Auftrages macht Marelli in der Mitteilung nicht. Es heißt nur, dass das System „eine der kompaktesten, effizientesten und leistungsfähigsten Lösungen auf dem Markt“ sei. Zudem soll es die Möglichkeit eines Active Torque Vectoring geben.

Das Joint Venture wurde erst im Mai gegründet und ist mehrheitlich im Besitz des Zulieferers Marelli. Marelli selbst ist erst 2019 aus dem Zusammenschluss des italienischen Zulieferers Magneti Marelli und dem japanischen Unternehmen Calsonic Kansei entstanden. Marelli Electric Powertrain Strasbourg arbeitet in Turin am System-Management und der Software, in Straßburg liegt das Kompetenzzentrum für Getriebetechnik und Fertigung.

„Eine so bedeutende Auszeichnung so schnell nach der Gründung zu erhalten, zeigt perfekt die Gründe für die Gründung des Unternehmens“, sagt Hannes Prenn, Präsident der Division Vehicle Electrification von Marelli. „Der Fokus auf E-Achsen für vollständige Elektrifizierungssysteme ist ein Schlüsselelement der Marelli Vehicle Electrification-Strategie. Gepaart mit unserer langjährigen Erfolgsgeschichte im elektrischen Antriebsstrang und im Thermomanagement bildet es einen umfassenden Ansatz, der eine effiziente Steuerung des Energieflusses in Fahrzeugen von heute und morgen ermöglicht.“

marelli.com