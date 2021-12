Lufthansa LEOS erhält E-Flugzeugschlepper

Goldhofer hat das erste Kundenfahrzeug des stangenlosen elektrischen Flugzeugschleppers Phoenix E an Lufthansa LEOS in Frankfurt ausgeliefert. Erprobt wurde das Modell unter anderem am Flughafen München.

In München ist der Phoenix E seit Januar 2021 im Einsatz, weitere Tests fanden laut Goldhofer in Wien, Zürich und Los Angeles statt. Nun wurde am Standort Memmingen das erste Kundenfahrzeug gebaut und am Frankfurter Flughafen an Lufthansa LEOS ausgeliefert.

Bei der Phoenix-Baureihe handelt es sich um stangelose Flugzeugschlepper, die das Bugrad des Flugzeugs umfassen und anheben – die Montage und Demontage der Schleppstange für jeden Schleppvorgang entfällt hier.

Der Phoenix E kann wie seine konventionell angetriebenen Schwestermodelle Flugzeuge bis zu einem Abfluggewicht von 352 Tonnen bewegen, also auch Großraumjets. Wie Goldhofer schreibt, soll er „aufgrund seiner Leistungsfähigkeit sogar für Maintenance-Tows mit bis zu 32 km/h einsetzbar“ sein.

Die Batterien werden von Akasol zugeliefert, die von Goldhofer als „IonMaster“ bezeichnete Technologie arbeitet mit 700 Volt. Kunden können aus dem modularen Batteriesystem die passende Größe für ihren Einsatz wählen. Das Thermomanagement erlaube „sehr kurze Ladezeiten“ sowie ein Schnell- und Zwischenladen an allen gängigen Ladesäulen sowohl AC- als auch DC- mit bis zu 150 kW.

Quelle: Info per E-Mail