Onomotion ernennt zweiten Geschäftsführer

Onomotion hat Mitgründer Philipp Kahle als weiteren Geschäftsführer ernannt und wird somit seit Dezember 2021 von einer Doppelspitze geführt. Begründet wird der Schritt mit den immer komplexer werdenden Aufgaben.

Kahle hat das Unternehmen 2016 gemeinsam mit dem bisherigen alleinigen Geschäftsführer Beres Seelbach und dem früheren VW-Designer Murat Günak zunächst als Tretbox GmbH gegründet. Kahle war es auch in seiner Funktion als technischer Leiter, der den ersten Ono entwarf.

Während sich Seelbach auf die Geschäftsführung fokussierte, ging Kahle auch anderen Projekten nach – etwa als Infrastruktur-Berater bei dem Akkutausch-Startup Greenpack. Inzwischen ist Kahle laut seinem LinkedIn-Profil aber wieder in Vollzeit bei Onomotion tätig und hat andere Tätigkeiten beendet.

Mit der Doppelspitze will das Unternehmen den „rasant wachsenden Marktanforderungen“ begegnen können. „Wir haben in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung vom Start-up zu einem erfolgreichen Mobilitätsdienstleister erfahren“, sagt Seelbach. „Damit werden auch die Aufgaben immer komplexer. Die neuen Herausforderungen nehmen wir nun mit gebündelten Kräften an.“ Aufgrund der unterschiedlichen beruflichen Hintergründe würden sich beide Co-Geschäftsführer perfekt ergänzen, so das Unternehmen.

Aktuell sind Onos in zehn Städten auf der Straße unterwegs. Darunter Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Leipzig und im Ruhrgebiet. In den vergangenen Monaten hatte das Unternehmen bereits seine Führungsstruktur umgebaut und etwa den Posten des Chief Innovation Officers geschaffen, der mit Benjamin Federmann besetzt wurde.

press-n-relations.com, linkedin.com