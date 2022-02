Chefwechsel bei Mini

Bevor die Managerin die Vertriebsgesellschaft Niederlande geleitet hatte, war sie von 2014 bis 2018 für das Marketing von BMW in Deutschland verantwortlich. BMW attestiert ihr in der Mitteilung, dass in dieser Zeit sowohl die „die Markenstärke allgemein wie auch die Innovationswahrnehmung der Marke BMW inklusive der Dimension Nachhaltigkeit“ gestiegen sei. bmwgroup.com

Unter ihrer Führung wurden dort Nachhaltigkeitsthemen wie der „Electric City Drive“ vorangetrieben, der zum Pilotprojekt für die mittlerweile rund 100 BMW eDrive Zones in Europa wurde, wie BMW mitteilt. Mit den eDrive Zones sollen Fahrer von Plug-In-Hybrid-Modellen bei der Nutzung des rein elektrischen Fahrmodus in Innenstadtbereichen unterstützt werden.

