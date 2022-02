Ballard schließt BZ-Test mit Flüssig-Wasserstoff ab

Der kanadische Brennstoffzellen-Spezialist Ballard Power Systems hat gemeinsam mit dem US-Unternehmen Chart Industries erfolgreich eine Brennstoffzelle getestet, die mit flüssigem Wasserstoff betrieben wird.

Für den Test wurde eine Brennstoffzelle des Typs FCmove-HD von Ballard mit einem Fahrzeug-Flüssigwasserstoffsystem von Chart gekoppelt. Die Demonstration bestätigt laut den Unternehmen, dass Schwerlastfahrzeuge mit Ballard-Brennstoffzellen künftig in der Lage sein werden, Flüssigwasserstoffsysteme von Chart zu verwenden.

Nähere Daten zu den Systemen, die für den Test in der Wasserstoff-Testanlage von Chart in Minnesota eingesetzt wurden, nennen die Unternehmen in ihren Mitteilungen nicht. Das Modell FCmove-HD von Ballard wird unter anderem in Brennstoffzellen-Bussen eingesetzt.

Ähnlich hatten sich in der Vergangenheit bereits Daimler Truck und die Volvo Group geäußert, die bekanntlich gemeinsam in dem Joint Venture Cellcentric Brennstoffzellen für Lkw und Busse entwickeln. Daimler Truck will bekanntlich mit dem GenH2-Truck auf LH2 setzen, während Volvo derzeit auf die druckförmige Speicherung setzt. Für die Brennstoffzelle sei es nachrangig, wie der Wasserstoff gespeichert wird, so der Tenor.

ballard.com, chartindustries.com