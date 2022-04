UTA Edenred kooperiert mit ChargePoint und integriert Ladepunkte

UTA Edenred, ein Mobilitätsdienstleister in Europa, hat eine Kooperation mit dem Ladeinfrastrukturanbieter ChargePoint geschlossen. Im Rahmen der Zusammenarbeit erhalten UTA-Edenred-Kunden künftig Zugang zu über 240.000 öffentlichen Ladepunkten in 32 europäischen Ländern.

Das neue Elektromobilitäts-Angebot soll UTA-Edenred-Kunden im Laufe des zweiten Quartals 2022 im Rahmen einer integrierten „Multi-Energy-Lösung“ zur Verfügung stehen.

Mit der „Multi-Energy-Lösung“ sollen künftig neben der Abrechnung konventioneller Kraftstoffe sowie alternativer Kraftstoffe (Biodiesel, LNG oder auch CNG) auch Ladevorgänge abgerechnet werden können. Für die Suche nach Ladestationen und die Aktivierung von Ladevorgängen wird eine entsprechende App bereitgestellt.

„Durch die Partnerschaft mit ChargePoint bieten wir unseren Kunden eine komfortable Multi-Energy-Lösung aus einer Hand, mit der wir ihnen helfen, ihre Mobilität spürbar einfacher zu machen“, sagt Carsten Bettermann, CEO von UTA Edenred. „Die Zusammenarbeit bietet den Kunden von UTA Edenred eine verbesserte End-to-End-Elektromobilitätslösung, die öffentliches Laden, Laden zu Hause und am Arbeitsplatz ermöglicht, so dass Fahrer und Unternehmen immer dort laden können, wo und wann es nötig ist“, ergänzt André ten Bloemendal, Senior Vice President Europe bei ChargePoint.

Die neue Mobilitätslösung von UTA Edenred soll Fuhrparkbetreibern entsprechende Vorteile bieten. So würde sie es Fahrern von reinen Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen ermöglichen, Ladestationen zu finden und zu aktivieren sowie Transaktionen zu autorisieren. Fuhrparkmanager hingegen würden durch detaillierte Berichte einen Überblick über die Nutzungsprofile ihrer Elektro-, Hybrid- und konventionell betriebenen Fahrzeuge erhalten. Die Analyse dieser Daten ermögliche den Betreibern gemischter Flotten ein detaillierteres Reporting.

Über die „Energieversorgung“ hinaus decken die UTA-Akzeptanzmedien auch die Mautabwicklung in zahlreichen europäischen Ländern ab und bieten mit den UTA Plus Services Zugang zu weiteren Dienstleistungen wie Reparatur- und Pannenservice sowie Fahrzeugreinigung. Damit würde UTA Edenred nach eigener Aussagen ein „umfassendes 360°-Angebot an Mobilitätsdienstleistungen“ anbieten.

uta.com