Wallbox Chargers eröffnet Werk in Barcelona

Der spanische Ladeinfrastruktur-Hersteller Wallbox Chargers hat seine neue Produktionsstätte in Barcelona eröffnet, in die rund neun Millionen Euro investiert wurden. Derzeit produziert die neue Fabrik in Barcelona fast 1.200 Ladegeräte pro Tag.

Dass die Produktion bereits auf diesem Niveau zur Eröffnung läuft, hat einen einfachen Grund: Es handelt sich um die wegen der Corona-Pandemie ins Frühjahr verschobene Eröffnungsfeier. Die Produktion in dem Werk lief bereits im Dezember 2021 an und wurde seitdem hochgefahren.

Das Werk beschäftigt derzeit 203 Mitarbeiter, bei voller Betriebskapazität in drei Schichten soll die Anzahl der Mitarbeiter auf mehr als 520 erhöht werden. Später soll die Produktionskapazität auf über 750.000 Einheit pro Jahr steigen. Die Fabrik liegt in dem Industriegebiet Zona Franca, für die Gebäude der ehemaligen Nissan-Fabrik hat Wallbox Chargers im vergangenen Jahr einen Mietvertrag bis 2031 unterzeichnet.

In dem Gebäude hat das Unternehmen vier Produktionslinien installiert: Auf zwei Linien werden die AC-Ladegeräte für Europa montiert, also die Linien Pulsar+, Copper, Commander2 und Quasar. Auf einer dritten Linie werden die Pulsar UL für Nordamerika gebaut, auf der vierten wird die DC-Ladesäule Supernova montiert.

Wallbox ist nach eigenen Angaben um die Nachhaltigkeit seiner Produkte und der Fertigung bemüht. So sollen im dritten Quartal 4.500 Quadratmeter Solarmodule auf dem Dach installiert werden, die Leistung gibt das Unternehmen mit 900 kWp an. Damit sollen je nach Wetter zwischen 30 und 60 Prozent des eigenen Bedarfs gedeckt werden. Nach der Installation sollen die Solarmodule an die hauseigene Sirius-Software für das Energiemanagement angeschlossen werden.

Vor einigen Tagen hatte Wallbox Chargers mit dem Bau seiner ersten Produktionsstätte in den USA begonnen. Die Produktion in Texas soll bereits in diesem Herbst anlaufen.

