Maruti Suzuki bringt 2025 E-Auto für Indien

Der indische Pkw-Hersteller Maruti Suzuki will die Produktion reiner Benziner in den nächsten sieben bis zehn Jahren komplett beenden. Der Verkauf seines ersten reinen Elektroautos für den Massenmarkt will Maruti Suzuki im Jahr 2025 anlaufen.

Das sagte Technikchef CV Raman der „Economic Times“. Die Fertigung von Diesel-Pkw hatte Maruti Suzuki bereits im April 2020 eingestellt. Der indische Hersteller werde künftig auf einen Mix aus Elektro- und Hybridautos sowie mit Erdgas oder Biokraftstoffen betriebenen Verbrennern setzen.

„Im nächsten Jahrzehnt werden wir alle Fahrzeuge umrüsten. Es wird keine reinen Benzinfahrzeuge geben. Sie werden entweder elektrifiziert oder mit CNG oder Biokraftstoffen angetrieben“, sagte Raman gegenüber der „ET“. Welche Verteilung im Antriebsmix der Hersteller erwartet, gab Raman aber nicht an.

Das liegt auch an einigen Faktoren, die für viele Kunden den Wechsel auf vollelektrische Fahrzeuge derzeit erschweren. Neben der Hürde des höheren Kaufpreises kommt laut dem Bericht dazu, dass mehr als 60 Prozent der Inder auf der Straße parken und nur 20–25 Prozent Zugang zu Ladestationen haben. Zudem muss die Energieerzeugung in Indien sauberer werden, damit Elektrofahrzeuge tatsächlich zum Klimaschutz beitragen – derzeit stammt rund 70 Prozent des erzeugten Stroms aus Kohle. „Der Energiemix muss sich zusammen mit der Produktstrategie ändern, um COP26 (Ziele zur Emissionsreduzierung) zu erreichen“, so Raman.

Maruti Suzuki ist der größte Autobauer Indiens und arbeitet nach eigenen Angaben daran, sein Produktportfolio mit dem Ziel der Regierung in Einklang zu bringen, Rohölimporte und Emissionen zu reduzieren. Suzuki ist in Indien zweigleisig unterwegs: Zum einen ist der japanische Autobauer als Suzuki selbst aktiv (und plant den Bau einer Batteriefabrik in Indien), zum anderen über Maruti Suzuki, das aus der Übernahme des indischen Herstellers Maruti Udyong durch Suzuki hervorgegangen ist.

