Emiwa baut Angebot in Urlaubsregionen aus

Rund anderthalb Jahre nach den Marktstart in Deutschland und Österreich hat die E-Mietwagen-Vergleichsplattform Emiwa angekündigt, ihr Angebot in Urlaubsregionen auszubauen. Seit Juli 2022 lassen sich über emiwa etwa Mietwagen in Palma de Mallorca, Paris oder Amsterdam buchen.

Das österreichische Unternehmen betreibt eine Vergleichsplattform, über die Kunden elektrische Mietwagen finden können. Die Motivation dahinter: Laut Emiwa haben die großen, überregional tätigen Autovermietungen nur wenige E-Autos im Programm. Der Markt sei von kleinen Anbietern dominiert, „die schwer zu überschauen sind“.

Wenn ein E-Mietwagen bereits in der Heimat schwer zu finden ist, wird es am Urlaubsziel noch komplizierter. Hier will Emiwa Abhilfe bieten und hat seinen Service bereits auf Palma de Mallorca sowie beliebten Städtereisen-Destinationen Amsterdam, Brüssel, London und Paris ausgeweitet. In den nächsten Monaten sollen weitere beliebte Urlaubsregionen folgen. „Unsere Vermietpartner erweitern kontinuierlich ihr Angebot in verschiedenen Urlaubsregionen“, sagt Emiwa-Geschäftsführer Max Beck. „Darüber hinaus befinden wir uns stets im Gespräch mit weiteren Autovermietungen und Brokern, um unser Angebot an rein elektrischen Mietwagen zu erweitern.“

Die Plattform Emiwa richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Geschäftsreisende, die Fahrzeuge sind sowohl an Stadt- als auch Flughafen-Stationen der Vermietpartner verfügbar. Das Angebot (der Partner) umfasst vom E-Kleinwagen bis zur Luxuslimousine das gesamte verfügbare Fahrzeugspektrum. Dabei listet Emiwa nach eigenen Angaben nur reine Elektrofahrzeuge, Hybride seien explizit von der Listung ausgeschlossen. „Immer mehr Menschen achten auch im Urlaub auf umweltfreundliche Mobilität“, so Beck. „Da sind insbesondere rein elektrisch betriebene Mietwagen ein Meilenstein.“

