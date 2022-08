Ingka Group plant 1.000 Ladepunkte an skandinavischen Ikea-Filialen

Die Ingka Group, Besitzer der meisten Ikea-Filialen, hat über 1.000 neue Ladepunkte an Ikea-Märkten in Schweden und Norwegen angekündigt. Bis Ende 2024 werde Ikea Schweden 700 neue Ladepunkte und Ikea Norwegen mehr als 300 neue Ladepunkte aufbauen – jedoch nicht nur Schnelllader.

Die insgesamt über 1.000 neuen Ladepunkte bei Ikea in Schweden und Norwegen, von denen mehr als 300 Schnelllader sein sollen, werden in Kooperation mit dem Unternehmen Recharge errichtet, das Eigentümer der Ladestationen sein wird und für die Installation, Wartung und den Betrieb verantwortlich ist. Die neuen Ladestationen werden Kunden und Mitarbeitern zur Verfügung stehen und auch zum Laden elektrischer Lieferwagen von Ikea genutzt, so die Ingka Group.

Auf dem zu der Mitteilung veröffentlichten Pressebild ist ein Tesla Model X mit Anhänger an einer Kempower-Ladestation zu sehen. Ob alle Ladepunkte nach dem Anhänger-freundlichen Durchfahrtsprinzip aufgebaut werden, ist offen. Unklar ist auch, wie ich die angekündigten 300 Schnelllader auf Norwegen und Schweden verteilen werden – und wie langsam oder schnell die „Nicht-Schnelllader“ sein werden, denn Ladeleistungen nennt die Ingka Group in der Mitteilung nicht.

Die Ladepunkte sollen aber strategisch verteilt werden, so dass man theoretisch von Malmö in Südschweden bis Haparanda im Norden fahren könnte und dabei nur bei Ikea auflädt. „Die skandinavischen Länder gehören zu den Ländern mit der größten Zunahme der Nutzung von Elektrofahrzeugen, daher freuen wir uns, dass die Ikea-Einzelhandelshäuser in Norwegen und Schweden diese bedeutenden Schritte unternehmen, um die Zugänglichkeit und den Komfort beim Aufladen ihrer Elektroautos zu verbessern“, sagt Karol Gobczyński, Climate and Energy Leader der Ingka Group.

ingka.com