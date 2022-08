Der britische Karosseriebauer Wilcox Limousines hat den Nissan Leaf zum Leichenwagen umgerüstet. Der Umbau basiert auf einem Nissan Leaf mit 62-kWh-Akku und kostet 109.950 Pfund. Den ersten Leaf-Leichenwagen hat das Unternehmen im Juli an das in London ansässige Bestattungsunternehmen Leverton & Sons geliefert. Zwölf weitere sollen in den nächsten vier Monaten an andere Bestatter geliefert werden.

moveelectric.com