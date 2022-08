CATL liefert Qilin-Batterien an Zeekr

Zeekr wird als erster Elektroauto-Hersteller die serienmäßig hergestellten Qilin-Batterien von CATL einsetzen. Das gaben beide Unternehmen nun bekannt. Darüber hinaus unterzeichneten der chinesische Batteriehersteller und die Geely-Marke einen Fünfjahresvertrag zur strategischen Zusammenarbeit.

Die auf den Namen Qilin getaufte Batterie stellt mit über 72 Prozent einen neuen Rekord für die volumenbezogene Nutzungseffizienz auf, so CATL. Bei der ersten Generation der Cell-to-Pack-Technologie (CtP) lag diese noch bei 50 Prozent.

Zuerst soll die im Juni vorgestellte dritte Generation der Cell-to-Pack-Batterietechnologie im Zeekr 009 verbaut werden, einem noch nicht präsentierten Elektro-Van, der ab dem ersten Quartal 2023 ausgeliefert werden soll. Im zweiten Quartal 2023 soll zudem eine Qilin-Edition des Zeekr 001 auf den Markt kommen, die dann eine Reichweite von bis zu 1.000 Kilometern bieten soll.

Geely hatte Ende letzten Jahres seinen Strategieplan „Smart Geely 2025“ vorgestellt, wonach der chinesische Autokonzern bis 2025 einen Jahresabsatz von 3,65 Millionen Fahrzeugen der Marken Geely Auto, Lynk & Co, Geometry und Zeekr erreichen will. Der chinesische Konzern will den Übergang zu Elektroautos beschleunigen. Demnach soll bis 2023 jedes zweite verkaufte Fahrzeug ein E-Auto sein. Darin eingeschlossen sind auch Marken wie Geometry, Lynk & Co, Livan oder auch Zeekr. Letztere plant auch den Eintritt in den EU-Markt und will ab Anfang 2023 den Zeekr 001 anbieten.

prnewswire.com