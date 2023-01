BYD plant E-Auto-Produktion in Usbekistan

BYD hat eine Produktionsstätte für Elektroautos und Plug-in-Hybride in Usbekistan angekündigt. Diese wird im Rahmen eines Joint Ventures mit Uzavtosanoat JSC (UzAuto) errichtet und soll die meistverkauften New Energy Vehicles von BYD einschließlich Plug-in-Hybride und dazugehörige Komponenten fertigen.

Mit dem neuen Joint Venture wollen UzAuto und BYD den Markt für neue New Energy Vehicles in Zentralasien und darüber hinaus vorantreiben. Zur geplanten Produktionskapazität und zum Zeitplan werden noch keine Angaben gemacht. Zudem gibt es auch keine Eingrenzung auf bestimmte Modelle, es ist nur von den „meistverkauften NEVs einschließlich der DM-i-Superhybridmodelle“ die Rede.

Zudem heißt es lediglich, dass das noch zu gründende Gemeinschaftsunternehmen „voraussichtlich in Usbekistan ansässig sein“ werde. Ob es schon einen Standort für das Werk gibt oder auch dieser noch gesucht wird, ist nicht bekannt. Entweder steht es wirklich noch nicht fest oder die beiden Partner wollen sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht in die Karten schauen lassen.

Das 1994 gegründete Unternehmen UzAuto ist der größte Hersteller von Personen- und Nutzfahrzeugen in der Region und kooperiert bereits mit OEMs wie General Motors, Sinotruck, MAN und Isuzu. In den vergangenen Jahren hat UzAuto sein Geschäftsgebiet erweitert und exportiert auch seine Fahrzeuge. Seit 2020 betreibt das Unternehmen zudem eine Produktion in Kasachstan.

BYD hatte die Produktion reiner Verbrenner im vergangenen Jahr eingestellt und baut seitdem nur noch Elektroautos und Plug-in-Hybride. BYD fertigt dabei nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch seine eigenen Antriebsstrangsysteme, Batterien, Halbleiter, Motoren und Motorsteuerungssysteme.

„Kooperationen sind ein zentraler Bestandteil der BYD-Strategie, und es ist wichtig, mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die dieselbe Vision teilen“, sagt BYD-Europachef Michael Shu, der auch Managing Director der International Cooperation Division ist. „Wir freuen uns darauf, unsere erstklassigen Produkte und Technologien durch dieses Joint Venture neuen Verbrauchern anzubieten.“

