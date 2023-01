Flotten-Ladelösung von The Mobility House und TraXall

Der Lade- und Energielösungsanbieter The Mobility House (TMH) und der Fuhrparkmanagement-Dienstleister TraXall Germany kreieren eine neue Komplettlösung für Fuhrpark- und Flottenbetreiber. Damit weitet das Duo seine seit 2019 bestehende Kooperation aus.

Das neue Paket namens „E-Infrastruktur + Operations“ soll Kunden von The Mobility House und TraXall eine Rundumlösung bieten, die neben Beratung und Implementierung von intelligenter Ladeinfrastruktur unter anderem auch die Unterstützung im Betrieb, beim Monitoring und der Abrechnung von Ladevorgängen umfasst. „Fuhrpark- und Flottenbetreiber:innen profitieren von der vereinten Kompetenz beider Unternehmen“, teilt The Mobility House mit. Dank der Zusammenarbeit könne nach der Integration der Ladeinfrastruktur am Unternehmensstandort oder bei Mitarbeitenden zuhause auf etablierte Schnittstellen und eingespielte Prozesse zurückgegriffen werden.

Für Kunden-Unternehmen gestaltet sich der Service wie folgt: Bei einer Erstberatung durch TraXall und The Mobility House werden zunächst Mobilitäts- und Elektrifizierungsfragen abgeklärt sowie Kosten- und CO2-Einsparpotentiale analysiert. Im nächsten Schritt unterstützt The Mobility House bei der Auswahl einer Ladelösung und kümmert sich um deren Umsetzung, Inbetriebnahme und den Betrieb – wobei das von TMH konzipierte Lade- und Energiemanagement ChargePilot zum Einsatz kommt. TraXall unterstützt die Kunden unterdessen im Management der Prozesse und bei der Abrechnung der Ladevorgänge.

Hervorheben will sich das Duo mit einem bis ins Detail reichenden Leistungsumfang. So wollen die Partner auf Wunsch auch eine Beratung zur eCar Policy, Unterstützung zu staatlichen Förderungen und Bonussystemen, das Management von Stromladekarten oder die CO2-Kompensation durch die Beantragung der THG-Quote leisten. „Als rechte Hand des Kunden haben wir so den besten Blick für Optimierungsansätze und suchen immer die ideale Lösung und Umsetzung für unsere Kunden“, erläutert Alexander Heß, Geschäftsführer von TraXall Germany. „Zudem hat die Partnerschaft mit The Mobility House den Vorteil, dass die Prozesse rund um eine Ladeinfrastruktur wie Aufbau, Management und Controlling für unsere Kunden vereinfacht werden.“

„Der Aufbau von Ladeinfrastruktur kann ohne Beratung schnell ins Geld gehen oder gar misslingen“, vergegenwärtigt Marcus Fendt, Geschäftsführer von The Mobility House. „Die Erfahrung aus unserer bisherigen Partnerschaft mit TraXall hat gezeigt, dass rationalisierte Abläufe, die sinnvolle Nutzung von Synergien sowie die Bündelung von Ressourcen den Kunden viele Kosten, Zeit und Ärger ersparen. Die Zusammenarbeit ist daher ein toller Zugewinn für uns.“

