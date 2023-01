Recharge Industries plant Batteriezellfabrik in Australien

Das US-australische Unternehmen Recharge Industries will eine große Batteriezellfabrik in Australien errichten und hat Accenture als Ingenieursdienstleister beauftragt, das Projekt voranzutreiben. Bei voller Kapazität soll die Fabrik für Lithium-Ionen-Batteriezellen eine Jahreskapazität von bis zu 30 GWh bieten.

In der Zellfabrik in Geelong im australischen Bundesstaat Victoria will Recharge Industries Batterien für Elektrofahrzeuge und stationäre Energiespeicher herstellen. Der Bau wird laut Recharge Industries und Accenture in der zweiten Jahreshälfte 2023 beginnen.

Erklärtes Ziel des Unternehmens ist es, in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 Batteriezellen mit einem Volumen von zwei GWh und ab 2026 sechs GWh pro Jahr zu produzieren. Die Produktionsausrüstung für die erste 2-GWh-Produktionslinie wurde bereits mit verbindlichen Abnahmeverträgen und Finanzierung gesichert. Die Ausrüstung soll Ende Mai 2023 in Australien eintreffen. Dabei setzt Recharge auf die Entwicklung des Technologiepartners Charge CCCV oder kurz C4V.

Wann die geplanten 30 GWh erreicht werden sollen, geht aus den Mitteilungen von Recharge Industries und Accenture nicht hervor. Klar ist aber: Bei vollem Betrieb sollen in der Anlage 1.500 bis 2.000 Mitarbeitende direkt beschäftigt werden.

Ein möglicher Grund für die Unklarheit bei den langfristigen Aussagen: Erst mit der im Januar geschlossenen Vereinbarung mit Accenture gehen beide Unternehmen jetzt in die „detaillierte Engineering-Phase“, welche den Grundstein für den Bau der Anlage legen soll. Aufgrund des geplanten Produktionsbeginns 2024 musste Recharge bei der Bestellung der ersten Maschinen und Anlagen zwar bereits einige Fakten schaffen. In der Engineering-Phase soll Accenture unter anderem beim Anlagen-Layout, der Versorgungsplanung und der Einrichtung der Produktionslinien beraten.

– ANZEIGE –

In der Folge wird Accenture auch bei der Beschaffung und dem Versand weiterer Ausrüstung behilflich sein, die Endtests an der dann eingerichteten Anlage durchführen und später „fortlaufende Prozess- und Produkttechnikunterstützung bieten, um die Batterieproduktion zu verbessern“.

„Der Aufbau einer souveränen Produktionskapazität zur Herstellung hochmoderner Lithium-Ionen-Batteriezellen ist entscheidend für Australiens erneuerbare Energiewirtschaft – um die nationale Nachfrage zu befriedigen, Exporteinnahmen zu generieren und Lieferketten zu sichern“, sagt Rob Fitzpatrick, CEO von Recharge Industries. „Unsere Fabrik, die wir mit Unterstützung von Accentures Know-how in den Bereichen Engineering und Investitionsprojekte bauen und die durch die IP- und Batterietechnologie von C4V untermauert wird, wird Tausende von Arbeitsplätzen schaffen und umfangreiche Investitionen von Schlüsselakteuren in Australien, der indo-pazifischen Region und anderen Teilen der Welt anziehen.“

rechargeindustries.com, accenture.com