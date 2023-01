Parkâ€™n Charge schlieÃŸt Millionen-Finanzierung ab

Der niederländische Ladestationen-Betreiber Park’n Charge hat eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, die dem Unternehmen 16,4 Millionen Euro an Kapital von der niederländischen Genossenschaftsbank Rabobank sichert.

Mit dieser Finanzierung will Park’n Charge sein Netz von rund 6.000 Ladepunkten in den gesamten Niederlanden in den nächsten zwei Jahren mehr als verdoppeln. Wie der Firmenname bereits andeutet, setzt Park’n Charge auf das AC-Laden während ohnehin eingeplanter Parkvorgänge.

Unternehmensgründer Gerwin Hop gibt an, dass in den Niederlanden bis 2030 etwa 514.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte benötigt würden, um die Nachhaltigkeitsziele der Europäischen Union zu erreichen. „Mit dieser Finanzierung können wir mit über 75 Ladepunkten pro Woche dazu beitragen“, so Hop.

Von dem genannten Betrag, der vollständig von der Rabobank stammt, fließen allerdings nur zehn Millionen Euro als „Wachstumsfinanzierung“ in den Aufbau neuer Ladestationen – 6,4 Millionen Euro werden benötigt, um bisherige Kredite zu refinanzieren. Allerdings spricht CFO Stephan van Dongen auch bei den zehn Millionen Euro von „ausreichend Schlagkraft, um auf den Bedarf eines schnell wachsenden Ladenetzes zu reagieren“.

