Motor Fuel Group plant 360 HPC in 2023

Der britische Tankstellenbetreiber Motor Fuel Group (MFG) investiert in diesem Jahr 50 Millionen Pfund in den Aufbau neuer HPC-Hubs für Elektroautos. Dadurch werden 2023 neue 360 neue Hochleistungslader hinzu kommen.

Pro Standort werden vier bis acht 150-kW-Ladepunkte installiert, ergänzt um Ladegeräte mit über 300 kW Leistung. Bislang hat MFG 54 HPC-Hubs mit insgesamt 271 Ladepunkten in Betrieb. 31 Hubs mit 175 Ladegeräten sind laut der Mitteilung derzeit im Bau. Wie es in der Mitteilung heißt, hat alleine im Januar 2023 der Bau von zwölf solcher Ladeparks begonnen, das sind in einem Monat mehr als im gesamten Q1 2022.

Die Motor Fuel Group ist mit über 900 Standorten in Großbritannien der größte unabhängige Tankstellenbetreiber des Landes. Die Ladeparks entstehen meist direkt an oder in unmittelbarer Nähe zu den Tankstellen des Betreibers. Dabei kommen unter anderem 150-kW-Ladesäulen des australischen Herstellers Tritium zum Einsatz.

Bis zum Jahr 2030 plant die Motor Fuel Group wie berichtet Investitionen in Höhe von 400 Millionen Pfund, um an rund 500 Standorten insgesamt 2.800 HPC-Anschlüsse aufzubauen. Dabei wurden 20 Prozent der Summe in die grundlegenden Vorarbeiten und die ersten Ladeparks in den Jahren 2021 und 2022 investiert. Mit den angekündigten 50 Millionen Pfund in diesem Jahr wird bis Ende 2023 also rund ein Drittel des Gesamtbudgets verplant sein.

„Unser Ziel war es, vorausschauend zu investieren und Fahrern, die den Kauf eines Elektrofahrzeugs in Betracht ziehen, die Gewissheit zu geben, dass sie genauso einfach reisen können wie mit einem Benzin- oder Hybridfahrzeug“, sagt Mit freundlichen Grüßen-CEO William Bannister. „Obwohl wir noch einen weiten Weg vor uns haben, um dies zu erreichen, hat uns unsere Investition im Jahr 2022 auf einen positiven Weg gebracht. Wir haben uns ein weiteres ehrgeiziges Ziel für Eröffnungen im Jahr 2023 gesetzt, mit dem Plan, 360 Ladegeräte mit Strom zu versorgen und gleichzeitig unseren Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten.“

motorfuelgroup.com