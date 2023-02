Thomas Rücker wird Mitglied der Designwerk-Geschäftsleitung

Der Schweizer eMobility-Spezialist Designwerk hat angekündigt, seine Geschäftsleitung mit dem erfahrenen Vertriebs-Experten Thomas Rücker zu erweitern. Mit der Personalie sollen auch die Vertriebs- und Produktionsteams am Standort Winterthur gestärkt werden.

Thomas Rücker startet zum 13. Februar in der neu geschaffenen Position Gesamtleiter E-Lkw Sales, Sales Engineering, Vertriebsinnendienst und Aftersales, wie Designwerk mitteilt. In dieser Rolle soll der gebürtige Schweizer die Expansion der E-Lkw in Europa vorantreiben und gleichzeitig den Bereich Aftersales-Services leiten.

Rücker verfügt über langjährige Vertriebserfahrung – unter anderem bei General Motors und Iveco Schweiz. Diese führte er zuletzt als Managing Director und war somit nicht nur im Vertrieb, sondern auch bereits im Nutzfahrzeug-Bereich aktiv.

Die Geschäftsleitung besteht somit aus CEO Adrian Melliger, Technik-Leiter Frank Loacker, Tobias Wülser (Leiter Industral Design), Vivien Dettwiler (CCO Projekte, Batterien und Ladegeräte), COO Roger Geissbühler, Thomas Buschholz (Leiter Entwicklung und Konstruktion) und mit Rücker künftig einem Vertriebsexperten.

„Wir freuen uns, Thomas Rücker als neues Mitglied der Designwerk Familie und in der Geschäftsleitung willkommen zu heissen. Wir werden unser Wachstum durch die Expansion in weiteren Ländern fortsetzen“, sagt Adrian Melliger, der auch Mitinhaber der Designwerk Technologies AG ist.

