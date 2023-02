Northvolt will wohl innerhalb von 12 Monaten an die Börse

Northvolt bereitet Insidern zufolge seinen Börsengang in den kommenden zwölf Monaten vor. Dabei steht im Raum, dass der schwedische Batteriehersteller bei dem Börsengang mit mehr als 20 Milliarden US-Dollar bewertet werden könnte.

Wie Reuters unter Berufung auf vier mit den Plänen vertraute Personen schreibt, steht der schwedische Batteriezellen-Hersteller kurz davor, Investmentbanken für eine Listung in New York oder in Europa zu engagieren. Sollten die Investmentbanken dem Unternehmen tatsächlich eine Bewertung von mehr als 20 Milliarden Dollar beschaffen können, wäre der Wert von Northvolt um rund acht Milliarden Dollar gestiegen – als das Unternehmen im Jahr 2021 zuletzt Kapital beschafft hatte, wurde es mit zwölf Milliarden Dollar bewertet.

Northvolt hatte bereits im Juni 2022 einen möglichen Börsengang innerhalb von zwei Jahren angedeutet. Die aktuellen Informationen, wonach der Börsengang bis zum ersten Quartal 2024 vollzogen werden sollte, wollte das Unternehmen nun nicht konkret bestätigen. „Wir werden in Zukunft mehr Kapital benötigen, und wir sehen es als natürlich an, in der Zukunft auf einen Börsengang vorbereitet zu sein, aber eine solche Transaktion ist heute auf den aktuellen Märkten nicht relevant“, sagte ein Northvolt-Sprecher gegenüber Reuters.

Nach dem Ausbrechen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vor recht genau einem Jahr hatte sich aufgrund der unklaren globalen Lage und der steigenden Energiepreise auch das Börsenumfeld verschlechtert, weshalb viele größere Börsengänge verschoben wurden – etwa auch bei der eMobility-Division von ABB. Für Ende 2023 sind laut Reuters aber wieder einige größere Börsengänge geplant, etwa des Chipherstellers Arm Holdings und des Social-Media-Unternehmens Reddit.

reuters.com