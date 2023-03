Allego plant sieben neue HPC-Parks in Schweden

Allego hat einen neuen Auftrag aus Schweden erhalten. Im Rahmen einer Kooperation mit dem Immobilienunternehmen Trophi wird Allego an sieben Verbrauchermärkten und städtischen Lebensmittelgeschäften öffentlich zugängliche Schnellladeinfrastruktur aufbauen.

Je nach Standortgröße sind vier bis acht HPC-Anschlüsse geplant, an manchen Standorten zusätzlich vier bis acht AC-Ladepunkte. Da Allego zuletzt bei neuen Standorten vorrangig auf den Alpitronic Hypercharger HYC300 setzt, dürfte es sich um zwei bis vier dieser Ladesäulen je Standort mit jeweils zwei Ladepunkten handeln. Auf einem zu der Mitteilung veröffentlichten Pressebild sind jedenfalls Hypercharger zu sehen – aber auch zwei 50-kW-Ladesäulen von Tritium.

Von den sieben Standorten werden vier an Filialen liegen, die sich in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen befinden. Die drei restlichen Standorte sind innerstädtische Lebensmittelgeschäfte. Sechs der Standorte werden mit Überdachungen ausgestattet sein, diese werden auch nach dem Drive-Through-Prinzip errichtet. Dabei befindet sich die Ladesäule – wie die Zapfsäule an einer Tankstelle – neben dem Stellplatz. Bei dem siebten Standort war das aus baulichen Gründen offenbar nicht möglich.

Mit 275 Immobilien in Schweden und Finnland ist Trophi das führende nordische Immobilienunternehmen, das sich auf Einzelhandelsimmobilien mit Lebensmittelgeschäften spezialisiert hat. Trophi und Allego haben sich auf ein standardisiertes Vorgehen geeinigt, „um den Prozess zu vereinfachen und den Bau effizienter zu gestalten“. Trophi wird Teile der Grundstücke an Allego verpachten, auf denen die Niederländer dann die Ladeausrüstung installieren und betreiben werden.

allego.eu