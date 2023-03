Feststoffakkus: Forsee Power kooperiert mit Bolloré-Töchtern

Der französische Batteriehersteller Forsee Power gibt Kooperationen mit den Bolloré-Tochterunternehmen Blue Solutions und Bluebus bekannt. Zusammen mit Blue Solutions arbeitet Forsee Power an neuen Feststoff-Batteriesystemen, die ab 2026 auf dem Markt erhältlich sein sollen.

Dabei geht es um eine neue Generation von Batteriezellen (GEN4), die von Blue Solutions entwickelt und von Forsee Power in seine Batteriesysteme integriert werden soll. Eine weitere Vereinbarung mit dem Elektrobus-Hersteller Bluebus sieht vor, dass dieser seine 6-Meter- und 12-Meter-Busse neben der aktuellen Feststoffbatteriegeneration von Schwesterunternehmen Blue Solutions künftig auch mit NMC-Batteriesystemen von Forsee Power anbietet. Da es sich bei allen drei Unternehmen um französische Firmen handelt, sprechen sie in ihren identisch lautenden Pressemitteilung von einer „100% französischen Batterie der Zukunft“.

Wir erinnern uns: Mit dem Eintritt des ehemaligen ZF- und Valeo-Managers Richard Bouveret als CEO in die Bolloré-Gruppe organisiert das Unternehmen seine Aktivitäten rund um die Elektromobilität neu. Bolloré ist eines der wenigen Unternehmen, das bereits Feststoffbatterien in Serie baut – diese basieren auf einem selbst entwickelten Lithium-Metall-Polymer (LMP) und werden wie berichtet unter anderem im Mercedes eCitaro eingesetzt.

Die neue Generation namens GEN4 soll „eine beispiellose Leistung in Bezug auf die Energiedichte erreichen, ihre Kapazität während ihrer gesamten Lebensdauer beibehalten und die genauen Anforderungen der Betreiber und Hersteller in Bezug auf Ladegeschwindigkeit, Haltbarkeit und Sicherheit erfüllen“, heißt es in der begleitenden Mitteilung. Während Blue Solutions die Entwicklung dieser Feststoffbatterie-Generation vorantreibt, bringt Forsee Power sein Know-how vonseiten der Batteriesystemebene ein.

„Wir freuen uns sehr, mit Forsee Power einen Beitrag zur Stärkung der französischen Industrie zu leisten. Im Bereich der Batterien bringen wir unsere einzigartige Festkörperzellentechnologie ein und werden mit Forsee Power die Batteriesysteme der Zukunft entwickeln“, äußert Richard Bouveret, Präsident und CEO von Blue Solutions und Bluebus.

Laut Christophe Gurtner, Vorsitzender der Geschäftsführung von Forsee Power, soll es sich um eine Lösung für Neufahrzeuge, aber auch zur Nachrüstung von Bestandsfahrzeugen handeln: „Um den Schwerlastverkehr zu dekarbonisieren, entwickeln unsere Forschungs- und Entwicklungsteams hochmodulare Lösungen in verschiedenen Formaten, die sowohl in neue Elektrobusse als auch in Fahrzeuge, die bereits von Flotten betrieben werden, eingebaut werden können, wenn das Batteriesystem ausgetauscht oder nachgerüstet wird. Diese Kooperationen zwischen französischen Herstellern stärken die europäische Batterieindustrie und das Angebot an Elektromobilität.“

Während die Ergebnisse der Zusammenarbeit zwischen Blue Solutions und Forsee Power erst in drei Jahren richtig sichtbar werden dürften, macht sich die zweite Kooperation zwischen Bluebus und Forsee direkt bemerkbar. Bluebus wird seine 6- und 12-Meter-Busse kurzfristig nicht mehr nur mit besagter LMP-Batterietechnologie, sondern auch mit NMC-Batteriesystemen von Forsee anbieten. „Bluebus wird damit in der Lage sein, alle spezifischen Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen und neue Marktsegmente anzusprechen“, heißt es in den Mitteilungen der Partner.

Die 6-Meter-Variante des Bluebus erhält Batteriesysteme des Typs Zen Slim mit wahlweise 11, 16 oder 21 kWh an Bord, die 12-Meter-Variante rollt künftig optional mit Zen-Plus-Batterien im Energiegehalts-Spektrum zwischen 74 bis 84 kWh. Hergestellt werden sie in Chasseneuil-du-Poitou bei Poitiers. Die Distanz zum Bluebus-Produktionsstandort in Ergué-Gabéric in der Bretagne beläuft sich auf knapp 500 Kilometer.

