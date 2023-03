Aptera vermeldet Vorbestellungen im Wert von 3,35 Millionen Dollar

Das US-amerikanische Unternehmen Aptera Motors hat nach eigenen Angaben eine Vorbestellung über 101 seiner Solar-Elektroautos erhalten. Der Wert des Deals liegt bei 3,35 Millionen Dollar und könnte laut Aptera erst der Anfang sein.

Die Reservierungen stammen von SustainabilitySooner. Und dieses könnte im Zuge seiner Expansion in den USA mehr als 100.000 weitere Solar-Stromer in seine Flotte aufnehmen.

„SustainabilitySooner.com hat den ersten Flottenauftrag an Aptera vergeben, weil Aptera das klimafreundlichste Fahrzeug der Welt baut“, sagt SustainabilitySooner-CEO David Fuller. „Die nächste Mobilitätsrevolution muss eine klimapositive Revolution sein.“

SustainabilitySooner will den Klimawandel mit Hilfe der sogenannten Klimakultur abmildern, also Pflanzen und Organismen synchron zur Landwirtschaft kultivieren, um saubere, nachhaltige Luft, Wasser und Energie zu erzeugen. Mit den vorbestellten Fahrzeugen ist das Start-up in der Lage, Landflächen ausfindig zu machen, ohne Emissionen auszustoßen. Zudem sollen Roboterlösungen zum Einsatz kommen, um einheimische Pflanzen und Wildtiere in diesen Gebieten zu kartieren, zu pflanzen und zu untersuchen.

Aptera hatte im Januar die „Launch Edition“ seines dreirädrigen Solar-Elektroautos präsentiert, dabei aber eingeräumt, für den Produktionsstart weiteres Kapital zu benötigen. Eine Woche später startete Aptera sein Accelerator-Programm, um zusätzliche Gelder von Reservierungsinhabern zu sammeln, die bereit und in der Lage sind, mindestens 10.000 US-Dollar zu investieren, um sich ihren Platz in der Lieferkette zu sichern. Wobei derjenige Vorrang hat, der am meisten spendet.

Im März erhielt das Unternehmen zudem einen Zuschuss von der California Energy Commission (CEC) in Höhe von 21 Millionen US-Dollar zur Unterstützung seiner Fahrzeug- und Komponentenfertigung.

Die Produktion des Solar-Fahrzeugs soll noch vor Ende des Jahres anlaufen. Der Zweisitzer erreicht laut Aptera einen cW-Wert von 0,13 und hat eine Reichweite von 400 Meilen (ca. 644 km). Zudem kann das Fahrzeug auch mit DC geladen werden, wobei der Hersteller nicht auf das gängige CCS, sondern Teslas Supercharger-Netz setzen will.

