Entek baut Separatoren-Fabrik in Indiana 

Der US-Batterieseparatorenhersteller Entek investiert 1,5 Milliarden Dollar in eine neue Produktionsstätte in Terre Haute im Bundesstaat Indiana. Zwischen 2025 und 2027 soll die Anlage den Betrieb aufnehmen und jährlich Separatoren für bis zu 1,6 Millionen Elektroautos liefern.

1,5 Milliarden Dollar (umgerechnet derzeit 1,38 Milliarden Euro) will Entek in den Bau der neuen Fabrik investieren. Diese entsteht auf einer rund 1,4 Quadratkilometer großen Fläche in der Gemeinde Terre Haute. Das Unternehmen will zunächst vier Gebäude mit einer Fläche von rund 130.000 Quadratmeter zu errichten. Die Anlagen für die Produktion von Batterieseparatoren für Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien in den USA, werden in den derzeitigen Entek-Fertigungsstätten in Oregon und Nevada gebaut.

„Indiana ist einer der produktionsstärksten Bundesstaaten des Landes. Ich freue mich sehr, Entek in Terre Haute und im Bundesstaat Hoosier willkommen zu heißen. Als einziges amerikanisches Unternehmen, das Lithium-Ionen-Batterieseparatoren im Nassverfahren herstellt, wird Entek dazu beitragen, den Weg für die Produktion von Elektrofahrzeugen in Indiana zu ebnen und die Abhängigkeit der amerikanischen Hersteller von importierten Produkten zu verringern“, sagt der Kongressabgeordnete Larry Bucshon.

Der Bau der Fabrik wird vom amerikanischen Energieministerium mit 200 Millionen Dollar (184 Millionen Euro) bezuschusst. Und es ist wohl erst der Anfang der geplanten Produktionserweiterung in den USA. In einem nächsten Schritt plant der Hersteller die Fertigung so weit steigern, dass Separatoren für die Batterien von etwa 3,5 Millionen E-Fahrzeuge pro Jahr geliefert werden können.

