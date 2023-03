PowerCo und Umicore erhalten Behörden-Genehmigungen für Joint Venture

PowerCo, das Batterieunternehmen des Volkswagen-Konzerns, und der belgische Materialtechnologie-Konzern Umicore haben sämtliche behördlichen Genehmigungen für ihr im September 2022 angekündigtes Joint Venture erhalten.

Die Partner können nun zügig mit den Vorbereitungen für die industrielle Großserienfertigung von Kathodenmaterialien (CAM) und Vorläufermaterialien (PCAM) in Europa beginnen, wie Volkswagen mitteilt. Die Suche nach einem Produktionsstandort ist aber noch nicht abgeschlossen. Der Standort und der Name des Joint Ventures werden „zu gegebener Zeit“ bekannt gegeben, wie es aus Wolfsburg heißt.

Bis zum Ende des Jahrzehnts wollen die Partner wie berichtet Kathoden- und Vormaterial für 160 Gigawattstunden Zellkapazität pro Jahr produzieren. Das entspricht einer jährlichen Produktionskapazität, die für rund 2,2 Millionen vollelektrische Fahrzeuge ausreicht. Klar ist bereits, dass das Gemeinschaftsunternehmen seinen Hauptsitz in Brüssel haben wird, also unweit des Umicore-Hauptsitzes. Wo das Produktionswerk entsteht, ist noch offen. Die PowerCo baut in Salzgitter und Sagunt (nahe Valencia) ihre ersten beiden europäischen Batteriezellfabriken.

Das noch namenlose Joint Venture soll „einen großen Teil des EU-Bedarfs von PowerCo abdecken“, wie VW mitteilt. Im Gegenzug erhält Umicore „gesicherten Zugang zu einem wichtigen Teil der europäischen Nachfrage nach Kathodenmaterialien für E-Fahrzeuge“.

Da Kathodenmaterial laut dem deutschen Autobauer „der wichtigste technologische Hebel für die Batterieleistung und größter Einzelfaktor bei den Gesamtkosten der Batterie“ ist, erhoffen sich die Wolfsburger von dem eigenen Kathodenmaterial aus der Umicore-Kooperation diverse Wettbewerbsvorteile – etwa bei der Energiedichte, den Preisen, aber auch der Zuverlässigkeit der Lieferkette.

Früheren Angaben zufolge wollen PowerCo und Umicore „im Rahmen weiterer Vereinbarungen“ etwa auch bei der nachhaltigen und verantwortungsvollen Beschaffung von Rohstoffen zusammenarbeiten. Umicore soll hier für PowerCo auch Raffinations-Dienstleistungen erbringen. Es wird wohl auch diskutiert, dass Umicore seine Veredelungs- und Recyclingaktivitäten in das Joint Venture einbringt.

volkswagen-newsroom.com, umicore.com