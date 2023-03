Technotrans erhÃ¤lt GroÃŸauftrag fÃ¼r gekÃ¼hlte HPC-Kabel

Für die Kühlung von Schnellladekabeln hat Technotrans den Zuschlag für einen Großauftrag eines „führenden deutschen Technologiekonzerns“ erhalten. Bei einem Gesamtvolumen im einstelligen Millionenbereich liefert der Thermomanagement-Spezialist innerhalb eines Jahres mehr als 1.000 kundenspezifische Ladekabelkühler des Typs e.cool.

Diese sollen laut der Mitteilung des Zulieferers in Schnellladeparks in den USA und Europa zum Einsatz kommen. Der Kunde wird von Technotrans zwar nicht genannt, es handelt sich aber um einen Folgeauftrag – mit dem „namhaften Technologiekonzern“ arbeite bereits seit mehreren Jahren zusammen. Diese Formulierung könnte auf Siemens mit seiner Sicharge D hinheuten.

Da sich das Modell e.cool laut dem Hersteller durch seine kompakte Bauweise auszeichnet, soll es sich zum einen einfach in die Ladesäule integrieren lassen, zum anderen soll es eine „schmale Auslegung der Kühlkabel“ ermöglichen.

Das Kühlsystem ermöglicht laut Technotrans High Power Charging (HPC) ohne Effizienzverluste über eine lange Zeit. „Erst wenn wir kurze Ladezeiten ähnlich dem Auftanken bei Verbrennungsmotoren realisieren, kann der konsequente Umstieg auf elektrifizierte Fahrzeuge gelingen. Elektromobilität als Ganzes wird dadurch deutlich attraktiver“, sagt Technotrans-Vorstand Michael Finger.

Mit der effizienten Kühltechnik soll auch der CO2-Fußabdruck im Verkehrswesen sinken, so Technotrans – mit einer effizienteren Kühlung sinkt der Gesamt-Energieverbrauch beim Schnellladen. Für Endkunden und Betreiber ebenfalls wichtig: Dank der Zuverlässigkeit soll sich auch die Prozesssicherheit im High-Power-Charging verbessern.

Auch wenn es sich bei dem aktuellen Auftrag sehr wahrscheinlich noch um derzeit gängige CCS-Ladelösungen handelt, bereitet sich Technotrans nach eigenen Angaben bereits auf den kommenden E-Lkw-Ladestandard Megawatt Charging Systeme (MCS) vor. Kürzlich präsentierte das Unternehmen auf der Fachmesse Electric Vehicle Trend in Südkorea erstmals eine kompakte und zuverlässige Thermomanagement-Lösung für das MCS. „Die Ladezeiten reduzieren sich deutlich und das Segment nimmt buchstäblich an Fahrt auf“, sagt Finger. „Durch unsere langjährige Erfahrung in der Schnellladetechnik sind wir gut gerüstet für die Anforderungen der Zukunft.“

pressebox.de