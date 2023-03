Voltavision eröffnet neues Prüflabor für Hochvoltbatterien

Der deutsche Hochvoltbatterietest-Spezialist Voltavision erweitert mit dem neuen Prüflabor „Riemke III“ seine Testkapazitäten. Ab sofort stehen nun fünf Labore mit insgesamt 1.935 Testkanälen zur Verfügung.

Das neue Labor erstreckt sich über rund 525 Quadratmeter und umfasst acht neu entwickelte Batterieprüfstände. Es gibt dort beispielsweise SiC (Siliziumkarbid) Packtester „mit vollautomatisierter Parallel- und Umschaltbox für unterschiedliche Batterieanschlüsse“. Zudem wurden dort auch acht Umweltsimulationskammern errichtet.

Der in die Kammer integrierte „Voltacooler“ nutzt natürliche Kältemittel und sorgt „für die optimale Temperierung der Prüflinge“. Voltavision schreibt dazu: „Die energetische Optimierung der Konditioniersysteme und Klimakammern steht bei Voltavision grundlegend im Fokus. So agieren die „Voltacooler“ beispielsweise mit modulierbarer Zentralkälte und nicht mit Kältekaskaden in den Geräten. Gekühlt wird dabei mit CO₂ statt mit WT69 als Kältemittel.“ Was die Klimakammer umweltfreundlicher macht.

„Möglich sind in den nach ISO 17025 akkreditierten Prüfeinrichtungen elektrische und funktionale Tests, Umwelt-Tests und Lebensdauer-Tests“, schreibt das Unternehmen in seiner Mitteilung. In Zusammenarbeit mit Partnern seien zudem noch andere Prüfungen, wie etwa mechanische Tests, möglich. Und zwar nach nationalen und internationalen Standards, wie das Unternehmen betont.

Mit dem Neubau stehen nun in insgesamt fünf Laboren 1.935 Testkanäle für Zellen, Module und Batterien, verteilt auf 195 Prüfkammern, zur Verfügung. Die Labore sind auf fünf Gebäude an zwei Standorten verteilt, dem Firmensitz in Bochum-Querenburg und dem Nokia-Gelände in Bochum-Riemke.

Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und beschäftigt mittlerweile mehr als 160 Mitarbeiter. Zu seinen Kunden gehören nach eigenen Angaben auch Mercedes-Benz, BMW und Audi. Die selbst entwickelten Komponenten für Prüfstände rund um Lithium-Zell-Kontaktierung, Prüflingstemperierung, Prüfkammer-Durchführung und zur Optimierung des Handlings stellt Voltavision nach eigenen Angaben auch anderen Laboren zur Verfügung.

