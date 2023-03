â€žScale-up E-Driveâ€œ: Transformations-Hub fÃ¼r E-Antriebe gestartet

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) fördert mit rund 49 Millionen Euro den Aufbau sogenannter Transformations-Hubs für die Automobilindustrie, die bundesweit tätig sind. Einer von elf Transformations-Hubs ist das Projekt „Scale-up E-Drive“, das jetzt in die Umsetzung startet.

Ziel des von e-mobil BW geführten Projekts ist es, kleine und mittlere Unternehmen in ihren Transformationsprozessen im elektrischen Fahrzeug-Antriebsstrang zu unterstützen – denn „ein zentrales Element in der Wertschöpfung der Automobilwirtschaft ist der Antriebsstrang“, so e-mobil BW in der Mitteilung. Das Projekt soll dazu beitragen, die Produktion und Forschungsaktivitäten rund um den elektrischen Antriebsstrang und die Komponenten hierfür in Deutschland zu sichern.

Über die Projektpartner an den Standorten Stuttgart, München, Nürnberg und Aachen soll eine hohe Abdeckung deutscher Automobilregionen im Hub sichergestellt werden. Das sind auch Regionen, die mit der aktuellen Zulieferer-Landschaft zum Teil stark vom Verbrennungsmotor abhängen. Bei den Projektpartnern handelt es sich um Bayern Innovativ, das Institut für Fahrzeugkonzepte des DLR, der Lehrstuhl Production Engineering of E-Mobility Components (PEM) der RWTH Aachen sowie der Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik (FTM) der Technischen Universität München (TUM).

Der Hub soll laut der Ankündigung „aktuelle Trends und Brancheninformationen aufbereiten, vorwettbewerbliche und fachspezifische Inhalte vermitteln sowie innovative Chancenfelder in Bezug auf den elektrischen Antriebsstrang aufzeigen und durch gezielte Vernetzung neue Kooperationen initiieren“.

„Um Wissen zu den Angeboten des Hubs niederschwellig und ortsunabhängig bereitzustellen, werden wir eine digitale Plattform einrichten“, sagt Katja Gicklhorn von der Landesagentur e-mobil BW. „Hier bündeln wir Wissen zu Elektromotor, Getriebe, Antriebsachse, Leistungselektronik oder der Integration der Hochvoltbatterie ins Fahrzeug und zeigen schnell und nachhaltig, welche neuen Chancen Technologien rund um den elektrischen Antriebsstrang bieten.“ Weitere BMWK-geförderten Transformations-Hubs beschäftigen sich etwa mit der Batterie oder Wasserstoff.

Finanziert werden die Transformation-Hubs aus dem milliardenschweren „Zukunftsfonds Automobilindustrie“, den die Bundesregierung im Herbst 2020 beschlossen und im Sommer 2021 aufgesetzt hatte.

