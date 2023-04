Forschung zur Elektrolyte-Rückgewinnung aus Alt-Akkus

Das Verbundprojekt SWELL widmet sich der Rückgewinnung nichtmetallischer Komponenten aus Lithium-Ionen-Batterien. Damit verfolge man einen anderen Schwerpunkt als die meisten bisherigen Forschungsansätze, die das Recycling der Batterie-Metalle verbessern wollen, so das Projektkonsortium.

Die Abkürzung SWELL steht für „Stoffliche Wiederverwertung von Elektrolyt-Leitsalzen und-Lösungsmitteln“. Das von der Firma Elyte Innovations geleitete und vom Bund geförderte Vorhaben soll zur Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks von Lithium-Ionen-Batterien beitragen und fokussiert sich dabei auf nichtmetallische Bestandteile wie Lithiumsalze, Lösungsmittel und Elektrolytadditive. Weitere Projektpartner sind die TU Dresden (TUD) und die Fuchs Schmierstoffe GmbH.

„Die Elektrolyte gehen in bisherigen Prozessen größtenteils in Form von thermischer Verwertung oder Downcycling verloren“, vergegenwärtigt Projektmitarbeiter Dr. Kai Schwedtmann von der Professur für Anorganische Molekülchemie der TU Dresden. „Die Elektrolytkomponenten weisen jedoch einen signifikanten Materialwert auf und enthalten zudem kritische, umweltrelevante Ressourcen, wie Lithium, Fluor und Phosphor. Ihre Rückgewinnung und effiziente Aufarbeitung mit dem Ziel einer direkten Wiederverwendung in Lithium-Ionen-Batterien ist daher von großem Interesse und kann zur signifikanten Steigerung der Nachhaltigkeit der Batteriezellfertigung führen.“

Um die stofflichen Rückgewinnungsraten während des Recyclings zu steigern, arbeitet das Projektteam an effizienten Trennmethoden von flüssigen und festen Elektrolytkomponenten. Mit der Entwicklung und Evaluierung eines solchen Verfahrens will das Konsortium den Zugang zu Batteriematerialien in Europa verbessern.

„Wir können diese Ziele erreichen, in dem wir zukünftig sekundäre Wertstoffe aus kosteneffizienten Prozessen bereitstellen und dadurch Abhängigkeiten entlang der Batterie-Wertschöpfungskette von nicht-europäischen Zulieferern reduzieren“, bekräftigt TUD-Projektleiter Jan J. Weigand.

idw-online.de, tu-dresden.de