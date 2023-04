14 E-Lkw von DAF sammeln Müll in und um Eindhoven

+ Premium

Cure Waste Management beschafft bei DAF Trucks 14 Elektro-Lkw für die Sammlung von Hausmüll in den niederländischen Gebieten Eindhoven, Valkenswaard und Geldrop-Mierlo. Sieben der als Müllwagen ausgerüsteten E-Lkw des Typs CF Electric wurden bereits ausgeliefert, die anderen sollen in Kürze folgen.

Bei dem nun in den Dienst genommenen Septett handelt es sich um 6×2-Fahrzeuge, die dank ihres Aufbaus der Firma VDL als sogenannte Seitenlader agieren. Das heißt, das hydraulische System zum Anheben der Müllbehälter befindet sich nicht am Heck, sondern an der Fahrzeugseite. Eingesetzt werden die Elektro-Müllautos für die Sammlung von Hausmüll in den niederländischen Gebieten Eindhoven, Valkenswaard und Geldrop-Mierlo.

Bei Cure Waste Management handelt es sich um ein Gemeinschaftsunternehmen der niederländischen Gemeinden Eindhoven, Geldrop-Mierlo und Valkenswaard. Das Unternehmen sammelt den Müll von fast 150.000 Haushalten ein, einschließlich allgemeiner Abfälle, Papier, Plastik, Glas und organischer Abfälle. Außerdem betreibt Cure Waste Management vier Recyclingzentren in der Region Eindhoven.

Bei den noch folgenden E-Fahrzeugen handelt es sich derweil nicht um Seitenlader. Sechs der noch ausstehenden CF Electric erhalten einen klassischen, vollelektrischen Hecklader und einer ein „Reinigungssystem, mit dem sowohl ober- als auch unterirdische Abfallbehälter gereinigt werden können“, wie DAF mitteilt.

„Wir versuchen, so nachhaltig wie möglich zu arbeiten und diese Serie von vollelektrischen CF-Elektro-Lkw passt perfekt zu diesem Ziel“, sagt Frans van Strijp, Geschäftsführer von Cure Waste Management. „Die Fahrzeuge sorgen für eine leise und emissionsfreie Müllabfuhr, was eine gute Nachricht für die Einwohner von Eindhoven, Valkenswaard und Geldrop-Mierlo ist. Und unsere brandneue Ladestation ermöglicht es uns, mehrere Fahrzeuge gleichzeitig schnell aufzuladen.“ Genauere Daten zur Ladeanlage machen die Niederländer allerdings nicht.

Wir erinnern uns: DAF elektrifizierte seine Lkw-Baureihe CF in Kooperation mit VDL Bus & Coach im Jahr 2018. Grunsätzlich handelt es sich beim CF Electric um eine 9,7 Tonnen schwere Sattelzugmaschine, die für Anwendungen mit bis zu 40 Tonnen in städtischen Gebieten entwickelt wurde. Das Herzstück des Modells ist ein 210 kW starker Elektromotor, der in der Spitze bis zu 240 kW leisten kann. 2020 erfolgte die Einführung einer neuen Batteriegeneration. Seitdem kommt die Batterie im CF Electric auf eine Brutto-Kapazität von 350 kWh, von denen 315 kWh nutzbar sind. Zuvor lag der Brutto-Energiegehalt bei nur 170 kWh.

In dieser Konfiguration wird das Modell seit 2021 ausgeliefert – und so kommt er nun auch bei Cure Waste Management zum Einsatz. Die Reichweite geben die Partner mit rund 200 Kilometern an.

DAF bietet inzwischen alles in allem vier vollelektrische Lkw an. Nach dem CF Electric stellten die Niederländer 2021 mit dem LF Electric einen vollelektrischen 19-Tonner für den Verteilverkehr in städtischen Gebieten vor. Das erste Exemplar ging im September 2022 an den niederländischen Logistiker Nabuurs für den Einsatz in Groningen.

Die E-Lkw-Modelle Nummer drei und vier von DAF sind die im vergangenen Jahr vorgestellten Modelle XD Electric und XF Electric. Sie sind als 4×2-Sattelzugmaschine sowie in 4×2- oder 6×2-Lkw-Konfigurationen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 50 Tonnen erhältlich, je nach nationalen Vorschriften.

Im Januar weihte der Hersteller eine Montageanlage in Eindhoven ein, wo im Frühjahr die Serienproduktion des neuen Duos beginnen soll. Die beiden Modelle hatte der Hersteller im Umfeld der IAA Transportation in Hannover vorgestellt. Die elektrischen Lkw verfügen über modulare Antriebsstränge mit E-Motoren von Paccar, die zwischen 170 bis 350 kW leisten, und eine Reihe von Batteriepacks für Reichweiten von 200 bis über 500 Kilometern, die mit bis zu 325 kW geladen werden können.

Nach dem geplanten Produktionsbeginn der Serienmodelle im Frühjahr erwartet DAF früheren Angaben zufolge, dass die Produktion in den nächsten Jahren auf mehrere tausend Fahrzeuge pro Jahr steigen wird – „im Einklang mit der steigenden Nachfrage nach vollelektrischen Lkw“. Neben der Fahrzeug-Montagelinie gibt es in der neuen Halle in Eindhoven übrigens eine zweite neue Montage: Die Batteriepakete werden auf der Untermontagelinie zusammengebaut, während alle Hochspannungskomponenten, einschließlich Batterien und Antriebsstrang, auf der Hauptmontagelinie auf dem Fahrgestell montiert werden.

Dabei kommen je nach Fahrzeug und Kunden-Anforderung unterschiedliche E-Antriebe zum Einsatz. Wie zur Premiere berichtet, setzt DAF auf die EX-Familie von Paccar. Der Antrieb Paccar EX-D1 wird mit 170, 220 oder 270 kW angeboten. Der Paccar EX-D2 mit 270, 310 oder 350 kW. Bei ersterem liegt das maximale Drehmoment bei 1.200 Nm, beim D2 sind es bis zu 1.975 Nm. Beide Motoren werden mit einem Drei-Gang-Getriebe von ZF kombiniert. Auch die Batterie kann stufenweise angepasst werden. Die kleinste Konfiguration besteht aus zwei Batteriepaketen mit insgesamt 210 kWh Energiegehalt (für etwa 200 Kilometer Reichweite). Die größte Option besteht aus fünf Packs mit insgesamt 525 kWh.

