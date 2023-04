ElevenEs startet LFP-Zellfertigung in Serbien

Das serbische Unternehmen ElevenEs hat eine Anlage zur Produktion von Batteriezellen eröffnet. Diese steht im serbischen Subotica und ist auf die Herstellung von prismatischen LFP-Zellen spezialisiert. Bis 2024 soll die Anlage zur „Mega-Factory“ mit einer Produktionskapazität von 500 MWh ausgebaut werden.

Die in Subotica hergestellten Zellen sollen nach Angaben von ElevenEs nun zunächst als Muster an Kunden zum Einsatz in elektrischen Autos, Bussen, Lkw und stationären Energiespeichersystemen geliefert werden. Auch in der 500-MWh-Ausbaustufe soll „der Schwerpunkt auf C- und D-Mustern liegen, sich aber nicht darauf beschränkten“, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Dabei wolle man „alle erforderlichen aktiven Materialien aus Europa beziehen, um den Kohlenstoff-Fußabdruck der produzierten LFP-Batteriezellen zu verringern“.

Im serbischen Subotica wurde Mitte 2021 bereits ein Forschungs- und Entwicklungszentrum eröffnet. Mit diesem ist die nun eröffnete Produktion eng verwoben. Grundsätzlich strebt ElevenEs an, in den kommenden Jahren zwei große Produktionsstätten mit einer Gesamtkapazität von 48 GWh zu errichten. Die erste mit einer Jahreskapazität von 8 GWh soll 2026 in Betrieb gehen, die zweite mit 40 GWh Kapazität pro Jahr Ende 2027.

„Die Erweiterung unseres Forschungs- und Entwicklungszentrums und die Eröffnung unserer ersten Produktionsstätte in Serbien sind ein großer Meilenstein für ElevenEs und den europäischen Batteriezellenmarkt insgesamt. Wir sind stolz auf unseren Beitrag zur Verringerung des globalen Fußabdrucks, beginnend mit der lokalen Produktion unserer Batteriezellen“, äußert Nemanja Mikac, CEO von ElevenEs.

Erstmals von sich hören ließ ElevenEs übrigens im Herbst 2021, als die Serben eine strategische Partnerschaft mit EIT InnoEnergy zum Bau einer ersten LFP-Batterie-Gigafabrik in Europa ankündigten. Dabei handelt es sich um die oben genannte 8-GWh-Anlage und seinerzeit hieß es, der Bau werde 2024 ebenfalls in Subotica beginnen und eine Kapazitätenerweiterung auf später 16 GWh sei geplant. In der aktuellen Mitteilung werden der Baubeginn, der Ort und die 16 GWh nicht spezifisch erwähnt.

Vergangenes Jahr hatte ElevenEs einen Prototyp seiner LFP-Zelle vorgestellt. Der Entwickler spricht von „der größten in Europa hergestellten Batteriezelle“, die in drei Größen – jeweils im prismatischem Format – auf den Markt kommen soll. Nach der Entwicklung und Erprobung von mehr als 500 Labor-Musterzellen habe man die endgültige Zellchemie und das Design entwickelt und sei zu einem internationalen Team mit fast 50 Mitarbeitern herangewachsen, teilte Mikać vergangenen September mit.

ElevenEs ist nach eigenen Angaben ein Spin-off der AI Pack Group, einem großen Aluminium-Verarbeiter. Das Unternehmen hat 2019 die Arbeiten an einer LFP-Batterie aufgenommen, mit dem Ziel, eine besonders nachhaltige und effiziente Zelle zu entwickeln. Der Investor EIT InnoEnergy ist im Bereich der Batterietechnologie nicht neu: EIT gehört auch zu den frühen Investoren bei dem schwedischen Unternehmen Northvolt und dem französischen Startup Verkor, das bekanntlich inzwischen einen Deal mit Renault geschlossen hat. Wie viel EIT InnoEnergy 2021 in ElevenEs investierte, ist nicht bekannt.

