Schottland startet zweite Runde der E-Bus-Förderung

Die schottische Regierung hat die zweite Phase ihres Zero Emission Bus Challenge Fund (ScotZEB) gestartet. Im Rahmen der zweiten Phase stehen bis zu 58 Millionen Pfund für die Beschaffung von emissionsfreien Bussen und der Infrastruktur hierfür zur Verfügung.

ScotZEB wurde 2021 eingeführt, im Rahmen der ersten Runde wurden bis 2022 276 emissionsfreie Busse gefördert. Laut der Mitteilung des Verkehrsministeriums wurde die Anzahl der Elektrobusse im Land mit der Förderung auf fast 600 Einheiten verdoppelt.

Im Rahmen der zweiten Runde soll die Einführung emissionsfreier Busse weiter beschleunigt werden, wenn auch mit minimal geringerem Budget: In Runde 1 standen 62 Millionen Pfund bereit, nun sind es die erwähnten 58 Millionen Pfund oder umgerechnet 66,7 Millionen Euro.

„Mit der Einführung der zweiten Phase des ScotZEB Challenge Fund wird das Versprechen dieser Regierung gewürdigt, eine vollständig dekarbonisierte Zukunft für Schottlands Busse voranzutreiben“, sagt der schottische Verkehrsminister Kevin Stewart. „„Wir alle müssen einen Teil zur Bewältigung des globalen Klimanotstands beitragen. Der Bus ist derzeit eine der klimafreundlichsten Transportmöglichkeiten, die die Öffentlichkeit wählen kann, und ich möchte, dass dies für Gemeinden in ganz Schottland so bleibt.“

Das Launch-Event zur zweiten Phase von ScotZEB fand bei Alexander Dennis in Larbert statt – der Bushersteller wird mit seinen Werken in Schottland einer der Profiteure des Förderprogramms sein. Paul Davies, Präsident und Geschäftsführer von Alexander Dennis, kündigte in diesem Zuge mit dem Enviro100EV auch einen kleineren Elektrobus an. Den 8,5 Meter langen E-Midibus mit Platz für bis zu 45 Fahrgäste und bis zu 364 kWh großen Batterien hatte das Unternehmen erstmals im November 2022 enthüllt.

„Wir setzen uns dafür ein, den gerechten Übergang zur Dekarbonisierung des Verkehrs zu unterstützen, und die Finanzierung von ScotZEB wird eine willkommene Unterstützung für die Arbeitsplätze sein, die die Branche in unseren Gemeinden bietet, da sie uns und anderen schottischen Lieferanten zugute kommt“, so Davies.

transport.gov.scot