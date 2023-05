LG Electronics stellt eigene Ladesäulen vor

LG Electronics macht seinen Einstieg ins Geschäft mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge offiziell. Nachdem Ende März bereits erste Infos durchgesickert waren, hat das südkoreanische Unternehmen nun sein Produktportfolio präsentiert – bestehend aus AC- und DC-Ladern.

Konkret bietet LG Electronics zu Beginn vier Modelle an – zwei AC-Lader mit 7 kW in Ausführungen als Wallbox und Säule sowie zwei DC-Ladesäulen mit 100 bzw. 200 kW Leistung. Die Produktion der Ladegeräte in Pyeongtaek, etwa 60 Kilometer südlich von Seoul, hat bereits begonnen. Dort wurde wie berichtet im „LG Digital Park“ eine zuvor von der Mobilsparte genutzte Smartphone-Produktionslinie für Ladegeräte umfunktioniert.

Im vergangenen Jahr hatte LG Electronics AppleMango übernommen, einen südkoreanischen Hersteller von Ladegeräten für E-Fahrzeuge. LG vermarktet die Ladelösungen nun unter dem Label „HiEV Charger“. Trotz der unterschiedlichen Anwendung zeichnen sich alle vier Produkte von der Wallbox bis zum HPC durch eine gemeinsame Designsprache der grau-schwarzen Gehäuse aus.

Neben dem wasser- und staubdichten Gehäuse und einigen integrierten Funktionen zum elektrischen und thermischen Schutz sollen gerade die Stand-Modelle relativ flach gebaut sein, um eine „effiziente Raumnutzung“ zu bieten. So sollen auch die DC-Geräte an Wohnhäusern oder Bürogebäuden mit begrenzten Platz installiert werden können.

„Durch die Kombination seines Know-hows und seiner technischen Fähigkeiten aus dem B2C- und B2B-Bereich ist LG in der Lage, differenzierte Lösungen und verbesserte Kundenerlebnisse zu liefern. Die etablierten Fähigkeiten des Unternehmens in den Bereichen Fertigung, Qualitätskontrolle, Kundendienst und Lieferkettenmanagement bilden die notwendige Grundlage für nachhaltigen Erfolg im Geschäft mit Ladelösungen für Elektrofahrzeuge“, heißt es in der Mitteilung. Über den heimischen Markt hinaus plant LG die Einführung der Ladegeräte und entsprechende Kooperationen in Ländern auf der ganzen Welt – konkrete Länder oder Zeitpläne werden aber noch nicht genannt.

