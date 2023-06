Twaice kreiert gestaffeltes Angebot seiner Batterie-Analytik

Das Münchner Batterieanalytik-Unternehmen Twaice baut sein Angebot von Simulationsmodellen aus. Ab sofort sind auch gekoppelte elektrisch-thermische Lebensdauermodelle Teil des Portfolios. Ziel ist es, die Entwicklung und den Betrieb von Batterien zu verbessern.

Laut Twaice basiert das neue Modell auf „der firmeneigenen Datenbank von Batterieparametern“, soll aber auch mit externen Daten aus Tests oder von Batterieherstellern ergänzt werden können. Konkret bietet das Unternehmen drei neue Analytikmodelle an: das Base Model, das Customized Base Model und das Premium Model.

Ersteres nutzt verfügbare Daten für eine bestimmte Zelle aus der Twaice-Datenbank. Bereits 2021 hatte das Unternehmen eine „Batteriemodell-Bibliothek“ angelegt, die diverse Zellen mit verschiedensten Chemien und Formaten enthält. Sie soll nicht nur die Erstellung validierter Simulationsmodelle für die Zellalterung beschleunigen, sondern auch die Lizenzierung von Modellen flexibler machen.

Beim Customized Base Model können auch Daten für eine bestimmte Zelle vom Hersteller oder vom Kunden einfließen. So gewinnen Kunden, die sich bereits für eine bestimmte Zelle entschieden haben, Einblicke in die Batterieleistung und -alterung. Das Premium Model umfasst zudem Messungen in den Twaice-Prüfeinrichtungen, um eine höhere Präzision oder Validierung zu gewährleisten.

- ANZEIGE -

Zudem sind mit der Erweiterung neue Funktionen verfügbar, wie beispielsweise die Modellierung von OCV-Alterung, Degradationsmodi und Zelldruck, so Twaice in seiner Pressemitteilung.

Nach eigenen Angaben baut Twaice mit der Erweiterung seine „Position als führender Anbieter von Batterie-Lebenszyklus-Analysen weiter aus“. Mit seiner prädiktiven Analytik-Software ermöglicht die Firma Aussagen zum Gesundheitszustand von Batterien und hatte Ende vergangenen Jahres eine Garantie für die Genauigkeit seiner Plattform eingeführt.

Quelle: Infos per Mail