USA: LGES will Graphit-Anodenmaterial von Novonix beziehen

Der südkoreanische Batteriehersteller LG Energy Solution (LGES) und das US-Batteriematerial-Unternehmen Novonix haben eine Vereinbarung zur Entwicklung von künstlichem Graphit-Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien geschlossen. Ein Liefervertrag könnte bald folgen.

LGES führt nach eigenen Angaben seit Dezember 2022 informelle Gespräche mit Novonix über die Finanzierung und die gemeinsame Entwicklung eines künstlichen Graphit-Anodenmaterials, das den eigenen Spezifikationen entspricht. Nun wird die Zusammenarbeit offiziell. Das Material soll in den derzeitigen Anlagen von Novonix im US-Bundesstaat Tennessee entwickelt werden.

Nach erfolgreichem Abschluss bestimmter Entwicklungsarbeiten wollen LGES und Novonix zudem einen separaten Vertrag abschließen, der LG Energy Solution die Option bietet, über einen Zeitraum von zehn Jahren ab Beginn der Massenproduktion bis zu 50.000 Tonnen Anodenmaterial aus künstlichem Graphit zu kaufen. Novonix wird zudem unbesicherte Wandelanleihen im Wert von 30 Millionen US-Dollar an LGES ausgeben.

LGES gibt an, mit der neuen Kooperation „die Vorteile des Inflation Reduction Act (IRA) zu maximieren“, indem die lokale Batterieproduktion in Nordamerika ausgebaut und eine lokale Lieferkette für Batteriekomponenten einrichtet wird. In diesem Kontext geben die Südkoreaner an, auch die Lokalisierung der Fertigung und Montage von Batteriekomponenten, einschließlich Elektroden, Zellen und Modulen, vorantreiben zu wollen.

„Unsere Partnerschaft mit Novonix zeigt einmal mehr die Entschlossenheit von LG Energy Solution, eine solide Batterielieferkette in den USA aufzubauen, die unser lokales Produktionsnetzwerk ergänzt, um den Bedarf unserer Kunden an IRA-konformen Batterien zu decken“, äußert Dongsoo Kim, Senior Vice President of Procurement Center bei LG Energy Solution. „Während wir mit Novonix bei der Entwicklung einer neuen Quelle für künstliches Graphitanodenmaterial zusammenarbeiten, werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, unsere Produktwettbewerbsfähigkeit und unsere betriebliche Exzellenz zu stärken und die weltweit besten Qualitätsprodukte sowohl in großem Umfang als auch schnell zu liefern.“

Das neue in Chattanooga ansässige Partner-Unternehmen strebt eine Lieferkette für Hochleistungs-Kunstgraphit in Nordamerika an. Es erhalte vom US-Energieministerium einen Zuschuss in Höhe von 150 Millionen US-Dollar, um seine Expansion voranzutreiben, heißt es. Novonix plant ab 2026 die Massenproduktion seines aktiven Anodenmaterials in einer noch nicht näher verorteten US-Anlage mit einer anfänglichen Produktionskapazität von 30.000 Tonnen pro Jahr. Neben LGES führt die Firma „weiterhin Gespräche mit weiteren OEMs und Zellherstellern über den Bezug von Anodenmaterialien aus seiner Anlage“.

Chris Burns, CEO von Novonix, gibt sich erfreut darüber, „die Zusammenarbeit mit LG Energy Solution zu formalisieren und den Weg für Novonix zu ebnen, um für LGES ein Lieferant von künstlichem Graphitanodenmaterial in den Vereinigten Staaten zu werden“. Diese Vereinbarung unterstreiche die führende Position seines Unternehmens beim Aufbau einer Lieferkette für Hochleistungs-Kunstgraphit für die Batterieindustrie in Nordamerika.

lgcorp.com, ir.novonixgroup.com