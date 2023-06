Toyota baut neues Batterielabor in den USA

Toyota investiert knapp 50 Millionen US-Dollar in ein neues Batterielabor. Dieses soll am Forschungs- und Entwicklungshauptsitz in York Township entstehen und 2025 in Betrieb gehen.

Die Investition verdeutliche Toyotas „Richtungswechsel hin zur Elektrifizierung“, sagt Shinichi Yasui, Vizepräsident bei Toyota Motor North America (TMNA), Research and Development. Ziel ist die Bewertung der Entwicklung von Batterien für Elektrofahrzeuge – von der Zelle bis zum Paket. Damit soll dem Batteriewerk von Toyota in North Carolina sowie die kürzlich angekündigte Produktion von BEV-SUVs in Kentucky unter die Arme gegriffen werden.

„Mit diesen wichtigen Bewertungskompetenzen im Bereich der Automobilbatterien ist unser Team in der Lage, die Anforderungen unserer Kunden besser zu erfüllen, einschließlich Toyota Battery Manufacturing North Carolina und Toyota Motor Manufacturing Kentucky, wo in Kürze der angekündigte dreireihige E-SUV montiert werden wird“, so Yasui weiter.

Das Team des neuen Batterielabors wird auch mit nordamerikanischen Zulieferern zusammenarbeiten, um lokal produzierte Batteriekomponenten und -materialien zu integrieren. Über die Batterieentwicklung hinaus soll im Labor auch Ladeinfrastruktur evaluiert werden. Zudem werden die Rollenprüfstände an den Forschungs- und Entwicklungsstandorten von Toyota in York Township und Ann Arbor aufgerüstet, um die Bewertung von BEVs zu ermöglichen.

Neben der Arbeit mit der aktuellen Batterieproduktion werden Ingenieure nach Angaben von Toyota auch neue Batteriekonfigurationen für zukünftige Produkte erforschen. Diese könnten unter anderem zur Entwicklung neuer elektrifizierter Fahrzeugarchitekturen durch Toyota beitragen.

Ob im neuen Batterielabor in den kommenden Jahren noch weitere Aufgaben und Kompetenzen angesiedelt werden, um „die Bedürfnisse des Batterie- und BEV-Ökosystems [zu] unterstützen“, hält sich Toyota noch offen.

prnewswire.com